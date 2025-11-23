$42.150.00
Ворожа атака зупинила роботу порома "Орлівка": ДПСУ радить альтернативні маршрути

Київ • УНН

 • 46 перегляди

російська атака 22 листопада тимчасово зупинила роботу поромного пункту пропуску "Орлівка", ДПСУ оприлюднила перелік доступних альтернативних переходів. Для всіх громадян доступні міжнародні пункти пропуску, а для громадян України та Молдови рекомендуються міждержавні переходи.

Ворожа атака зупинила роботу порома "Орлівка": ДПСУ радить альтернативні маршрути

Через російську атаку 22 листопада тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Держприкордонслужба України оприлюднила перелік доступних альтернативних переходів для громадян. Про це ДПСУ повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Державна прикордонна служба України повідомила про призупинення пропускних операцій у пункті "Орлівка" після чергового удару з боку рф. 

У зв’язку з призупиненням пропускних операцій у поромному пункті пропуску "Орлівка", що стало наслідком ворожої атаки російської федерації, для Вашої зручності пропонуємо використовувати наступні пункти пропуску для перетинання державного кордону 

– йдеться у повідомленні прикордонників.

Румунія піднімала F-16 через атаку рф на Україну поблизу кордону22.11.25, 12:02 • 4444 перегляди

Вони вказали, що для всіх громадян (міжнародні пункти пропуску) залишаються доступними:

  • Табаки
    • Виноградівка
      • Нові Трояни
        • Рені
          • Старокозаче
            • Паланка–Маяки–Удобне

              Для громадян України та Молдови рекомендують міждержавні переходи:

              • Долинське
                • Залізничне
                  • Лісне
                    • Малоярославець

                      Прикордонники закликали водіїв та пасажирів за можливості завчасно планувати маршрути та стежити за офіційними оновленнями.

                      Атакований рф поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу: показали наслідки22.11.25, 10:19 • 3696 переглядiв

                      Степан Гафтко

                      Суспільство
                      Війна в Україні
                      Державний кордон України
                      Державна прикордонна служба України
                      Румунія
                      Україна
                      Молдова