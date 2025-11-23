Ворожа атака зупинила роботу порома "Орлівка": ДПСУ радить альтернативні маршрути
Київ • УНН
російська атака 22 листопада тимчасово зупинила роботу поромного пункту пропуску "Орлівка", ДПСУ оприлюднила перелік доступних альтернативних переходів. Для всіх громадян доступні міжнародні пункти пропуску, а для громадян України та Молдови рекомендуються міждержавні переходи.
Через російську атаку 22 листопада тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Держприкордонслужба України оприлюднила перелік доступних альтернативних переходів для громадян. Про це ДПСУ повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Державна прикордонна служба України повідомила про призупинення пропускних операцій у пункті "Орлівка" після чергового удару з боку рф.
У зв’язку з призупиненням пропускних операцій у поромному пункті пропуску "Орлівка", що стало наслідком ворожої атаки російської федерації, для Вашої зручності пропонуємо використовувати наступні пункти пропуску для перетинання державного кордону
Вони вказали, що для всіх громадян (міжнародні пункти пропуску) залишаються доступними:
- Табаки
- Виноградівка
- Нові Трояни
- Рені
- Старокозаче
- Паланка–Маяки–Удобне
Для громадян України та Молдови рекомендують міждержавні переходи:
- Долинське
- Залізничне
- Лісне
- Малоярославець
Прикордонники закликали водіїв та пасажирів за можливості завчасно планувати маршрути та стежити за офіційними оновленнями.
