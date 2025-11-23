Вражеская атака остановила работу парома "Орловка": ГПСУ советует альтернативные маршруты
Киев • УНН
российская атака 22 ноября временно остановила работу паромного пункта пропуска "Орловка", ГПСУ обнародовала перечень доступных альтернативных переходов. Для всех граждан доступны международные пункты пропуска, а для граждан Украины и Молдовы рекомендуются межгосударственные переходы.
Из-за российской атаки 22 ноября временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Госпогранслужба Украины обнародовала перечень доступных альтернативных переходов для граждан. Об этом ГПСУ сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Государственная пограничная служба Украины сообщила о приостановлении пропускных операций в пункте "Орловка" после очередного удара со стороны РФ.
В связи с приостановлением пропускных операций в паромном пункте пропуска "Орловка", что стало следствием вражеской атаки российской федерации, для Вашего удобства предлагаем использовать следующие пункты пропуска для пересечения государственной границы
Румыния поднимала F-16 из-за атаки рф на Украину вблизи границы22.11.25, 12:02 • 4444 просмотра
Они указали, что для всех граждан (международные пункты пропуска) остаются доступными:
- Табаки
- Виноградовка
- Новые Трояны
- Рени
- Староказачье
- Паланка–Маяки–Удобное
Для граждан Украины и Молдовы рекомендуют межгосударственные переходы:
- Долинское
- Железнодорожное
- Лесное
- Малоярославец
Пограничники призвали водителей и пассажиров по возможности заблаговременно планировать маршруты и следить за официальными обновлениями.
Атакованный рф паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу: показали последствия22.11.25, 10:19 • 3696 просмотров