Вражеская атака остановила работу парома "Орловка": ГПСУ советует альтернативные маршруты

12:25 • 1788 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
09:30 • 15998 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 38259 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 63759 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 49194 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 30702 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27664 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22598 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23525 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28603 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Эксклюзивы
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 12194 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 14503 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 42209 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 10464 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 12402 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 15994 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 90301 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 66629 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 72047 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 78705 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23602 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 33070 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35792 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 90301 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54875 просмотра
Вражеская атака остановила работу парома "Орловка": ГПСУ советует альтернативные маршруты

Киев • УНН

 • 56 просмотра

российская атака 22 ноября временно остановила работу паромного пункта пропуска "Орловка", ГПСУ обнародовала перечень доступных альтернативных переходов. Для всех граждан доступны международные пункты пропуска, а для граждан Украины и Молдовы рекомендуются межгосударственные переходы.

Вражеская атака остановила работу парома "Орловка": ГПСУ советует альтернативные маршруты

Из-за российской атаки 22 ноября временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Госпогранслужба Украины обнародовала перечень доступных альтернативных переходов для граждан. Об этом ГПСУ сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Государственная пограничная служба Украины сообщила о приостановлении пропускных операций в пункте "Орловка" после очередного удара со стороны РФ. 

В связи с приостановлением пропускных операций в паромном пункте пропуска "Орловка", что стало следствием вражеской атаки российской федерации, для Вашего удобства предлагаем использовать следующие пункты пропуска для пересечения государственной границы 

– говорится в сообщении пограничников.

Румыния поднимала F-16 из-за атаки рф на Украину вблизи границы22.11.25, 12:02 • 4444 просмотра

Они указали, что для всех граждан (международные пункты пропуска) остаются доступными:

  • Табаки
    • Виноградовка
      • Новые Трояны
        • Рени
          • Староказачье
            • Паланка–Маяки–Удобное

              Для граждан Украины и Молдовы рекомендуют межгосударственные переходы:

              • Долинское
                • Железнодорожное
                  • Лесное
                    • Малоярославец

                      Пограничники призвали водителей и пассажиров по возможности заблаговременно планировать маршруты и следить за официальными обновлениями.

                      Атакованный рф паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу: показали последствия22.11.25, 10:19 • 3696 просмотров

                      Степан Гафтко

                      Общество
                      Война в Украине
                      Государственная граница Украины
                      Государственная пограничная служба Украины
                      Румыния
                      Украина
                      Молдова