Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень - Генштаб
Київ • УНН
Протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень, ворог здійснив 4 ракетних та 63 авіаційних удари, застосувавши 28 ракет і 118 керованих авіабомб. Окупанти також здійснили 5088 обстрілів, залучивши 6104 дрони-камікадзе.
Деталі
Також окупанти здійснили 5088 обстрілів, зокрема 25 - з реактивних систем залпового вогню. Було залучено 6104 дронів-камікадзе.
Ворог завдав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Веселянка Запорізької області і Ольгівка Херсонської області.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Українські війська відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Противник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
