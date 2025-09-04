Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень - Генштаб

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
05:20 • 4084 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 23209 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 29257 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 28703 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 51421 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 24731 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25806 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23182 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25434 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 50720 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.2м/с
66%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 261848 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 253603 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 250819 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 244450 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 8416 перегляди
Публікації
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 4080 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 19258 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 51419 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 37266 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 50718 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марселу Ребелу де Соза
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 6356 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 10734 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 13802 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 31083 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 44021 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
BFM TV
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень, ворог здійснив 4 ракетних та 63 авіаційних удари, застосувавши 28 ракет і 118 керованих авіабомб. Окупанти також здійснили 5088 обстрілів, залучивши 6104 дрони-камікадзе.

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень - Генштаб

Впродовж минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень: росіяни завдали 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосували 28 ракет, скинули 118 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також окупанти здійснили 5088 обстрілів, зокрема 25 - з реактивних систем залпового вогню. Було залучено 6104 дронів-камікадзе.

Ворог завдав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Веселянка Запорізької області і Ольгівка Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Українські війська відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Противник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на 3 вересня окупанти втратили 840 солдатів та 22 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1085410 осіб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Сіверськ
Україна
Краматорськ
Куп'янськ