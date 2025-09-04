Враг нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара за сутки: зафиксировано 180 боестолкновений - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений: россияне нанесли 4 ракетных и 63 авиационных удара, применили 28 ракет, сбросили 118 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также оккупанты совершили 5088 обстрелов, в том числе 25 - из реактивных систем залпового огня. Было задействовано 6104 дронов-камикадзе.

Враг нанес авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Белогорье, Веселянка Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 252 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков. Украинские войска отбивали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Противник пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Катериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затишок, Федоровка, Новоекономичное, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое, Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Толстой, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 3 сентября оккупанты потеряли 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1085410 человек.