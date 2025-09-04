Враг нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара за сутки: зафиксировано 180 боестолкновений - Генштаб

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
05:20 • 4022 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 23173 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 29219 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 28675 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 51382 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 24718 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25794 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23179 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25426 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 50704 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.2м/с
66%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 261848 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 253603 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 250819 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 244450 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 8416 просмотра
публикации
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 4022 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 19245 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 51381 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 37246 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 50704 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 6340 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 10725 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 13794 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 31073 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 44012 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
BFM TV
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen

Враг нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара за сутки: зафиксировано 180 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В течение минувших суток зафиксировано 180 боестолкновений, враг совершил 4 ракетных и 63 авиационных удара, применив 28 ракет и 118 управляемых авиабомб. Оккупанты также совершили 5088 обстрелов, задействовав 6104 дрона-камикадзе.

Враг нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара за сутки: зафиксировано 180 боестолкновений - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений: россияне нанесли 4 ракетных и 63 авиационных удара, применили 28 ракет, сбросили 118 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также оккупанты совершили 5088 обстрелов, в том числе 25 - из реактивных систем залпового огня. Было задействовано 6104 дронов-камикадзе.

Враг нанес авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Белогорье, Веселянка Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. Противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 252 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков. Украинские войска отбивали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 41 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Противник пытался продвигаться в сторону населенных пунктов Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Катериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Затишок, Федоровка, Новоекономичное, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверово, Молодецкое, Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Толстой, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 3 сентября оккупанты потеряли 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1085410 человек.

Евгений Устименко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Северск
Украина
Краматорск
Купянск