Мінус 840 окупантів та 22 ворожі крилаті ракети: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

3 вересня, 17:28 • 20706 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 34173 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 26526 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 26341 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 47749 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23891 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25165 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22945 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25056 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49030 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29 • 260083 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
31 серпня, 18:14 • 251371 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40 • 248417 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35 • 242286 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
23:48 • 4646 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 17398 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 47755 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 35273 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49031 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 45685 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 4702 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 9908 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 13089 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 30352 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 43315 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
TikTok

Мінус 840 окупантів та 22 ворожі крилаті ракети: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

Київ • УНН

 • 114 перегляди

3 вересня російські війська втратили 840 солдатів та 22 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 становлять 1085410 осіб.

Мінус 840 окупантів та 22 ворожі крилаті ракети: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

За добу 3 вересня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів та 22 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1085410 (+840) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11157 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23241 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 32385 (+43)
          • РСЗВ ‒ 1479 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1215 (+2)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56045 (+261)
                    • крилаті ракети ‒ 3686 (+22)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60692 (+92)
                            • спеціальна техніка ‒ 3956 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

                              "Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський31.08.25, 21:18 • 4259 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна