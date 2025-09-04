$41.360.01
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
публикации
Эксклюзивы
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене
3 сентября, 14:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 47677 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
3 сентября, 06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:16
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 48995 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
3 сентября, 06:00
Минус 840 оккупантов и 22 вражеские крылатые ракеты: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 94 просмотра

3 сентября российские войска потеряли 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 составляют 1085410 человек.

Минус 840 оккупантов и 22 вражеские крылатые ракеты: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

За сутки 3 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1085410 (+840) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11157 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23241 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 32385 (+43)
          • РСЗО ‒ 1479 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1215 (+2)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56045 (+261)
                    • крылатые ракеты ‒ 3686 (+22)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60692 (+92)
                            • специальная техника ‒ 3956 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.

                              "Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно" - Зеленский
31.08.25, 21:18

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина