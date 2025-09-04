Минус 840 оккупантов и 22 вражеские крылатые ракеты: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

За сутки 3 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1085410 (+840) человек ликвидировано

танков ‒ 11157 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23241 (+4)

артиллерийских систем ‒ 32385 (+43)

РСЗО ‒ 1479 (+2)

средства ПВО ‒ 1215 (+2)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56045 (+261)

крылатые ракеты ‒ 3686 (+22)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60692 (+92)

специальная техника ‒ 3956 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.

"Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно" - Зеленский