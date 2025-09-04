Минус 840 оккупантов и 22 вражеские крылатые ракеты: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки
Киев • УНН
3 сентября российские войска потеряли 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 составляют 1085410 человек.
За сутки 3 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат и 22 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1085410 (+840) человек ликвидировано
- танков ‒ 11157 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23241 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 32385 (+43)
- РСЗО ‒ 1479 (+2)
- средства ПВО ‒ 1215 (+2)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56045 (+261)
- крылатые ракеты ‒ 3686 (+22)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60692 (+92)
- специальная техника ‒ 3956 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
