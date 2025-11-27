$42.300.10
Ексклюзив
14:12 • 30 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 1622 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53 • 4034 перегляди
12:53 • 4034 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 9644 перегляди
12:37 • 9644 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 8830 перегляди
11:46 • 8830 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10381 перегляди
11:04 • 10381 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 13176 перегляди
08:20 • 13176 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 24929 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16208 перегляди
27 листопада, 07:27 • 16208 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36775 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Візит делегації США в москву: диктатор путін озвучив ймовірну дату

Київ • УНН

 • 240 перегляди

володимир путін заявив, що американська делегація має приїхати до москви наступного тижня. За його словами, кремль "відкритий до діалогу", а склад делегації має затвердити Дональд Трамп.

Візит делегації США в москву: диктатор путін озвучив ймовірну дату

російський диктатор володимир путін заявив, що американська делегація має приїхати до москви наступного тижня. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Під час спілкування з російськими так званими "журналістами" диктатор заявив, що кремль "завжди відкритий" до діалогу з США. Водночас склад американської делегації має затвердити Дональд Трамп.

Зустріч пропонується американською стороною в москві наступного тижня, будь ласка, ми завжди відкриті

- заявив диктатор.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що отримав від сторін оновлений пакет пропозицій і нібито готовий розглядати його як базу для подальших домовленостей.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росія не демонструє ознак, що хоче завершити війну. москва як інформаційно, так і воєнними діями показує, що хоче продовжувати терор та агресію.  

Євген Устименко

