Візит делегації США в москву: диктатор путін озвучив ймовірну дату

російський диктатор володимир путін заявив, що американська делегація має приїхати до москви наступного тижня. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Під час спілкування з російськими так званими "журналістами" диктатор заявив, що кремль "завжди відкритий" до діалогу з США. Водночас склад американської делегації має затвердити Дональд Трамп.

Зустріч пропонується американською стороною в москві наступного тижня, будь ласка, ми завжди відкриті - заявив диктатор.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що отримав від сторін оновлений пакет пропозицій і нібито готовий розглядати його як базу для подальших домовленостей.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росія не демонструє ознак, що хоче завершити війну. москва як інформаційно, так і воєнними діями показує, що хоче продовжувати терор та агресію.