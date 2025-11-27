Визит делегации США в москву: диктатор путин озвучил вероятную дату

$42.300.10
Эксклюзив
13:37 • 1406 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 3594 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 9012 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 8466 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10234 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 13102 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24754 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16189 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36756 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 37095 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 13905 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15042 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 4152 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15261 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9086 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 880 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 9062 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9200 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15316 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24764 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15084 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 43554 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77448 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93410 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93103 просмотра
Визит делегации США в москву: диктатор путин озвучил вероятную дату

Киев • УНН

 • 118 просмотра

владимир путин заявил, что американская делегация должна приехать в москву на следующей неделе. По его словам, кремль "открыт к диалогу", а состав делегации должен утвердить Дональд Трамп.

Визит делегации США в москву: диктатор путин озвучил вероятную дату

российский диктатор владимир путин заявил, что американская делегация должна приехать в москву на следующей неделе. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Во время общения с российскими так называемыми "журналистами" диктатор заявил, что кремль "всегда открыт" к диалогу с США. В то же время состав американской делегации должен утвердить Дональд Трамп.

Встреча предлагается американской стороной в москве на следующей неделе, пожалуйста, мы всегда открыты

- заявил диктатор.

Напомним

владимир путин заявил, что получил от сторон обновленный пакет предложений и якобы готов рассматривать его как базу для дальнейших договоренностей.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россия не демонстрирует признаков, что хочет завершить войну. москва как информационно, так и военными действиями показывает, что хочет продолжать террор и агрессию.  

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты