Визит делегации США в москву: диктатор путин озвучил вероятную дату

российский диктатор владимир путин заявил, что американская делегация должна приехать в москву на следующей неделе. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Во время общения с российскими так называемыми "журналистами" диктатор заявил, что кремль "всегда открыт" к диалогу с США. В то же время состав американской делегации должен утвердить Дональд Трамп.

Встреча предлагается американской стороной в москве на следующей неделе, пожалуйста, мы всегда открыты - заявил диктатор.

Напомним

владимир путин заявил, что получил от сторон обновленный пакет предложений и якобы готов рассматривать его как базу для дальнейших договоренностей.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россия не демонстрирует признаков, что хочет завершить войну. москва как информационно, так и военными действиями показывает, что хочет продолжать террор и агрессию.