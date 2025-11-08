В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто

Робота пунктів пропуску на державному кордоні України відновлюється, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.

Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України - йдеться у повідомленні.

Збій у митній системі не вплинув на залізничне сполучення: міжнародні пасажирські поїзди пропускають у штатному режимі

Нагадаємо

Пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.