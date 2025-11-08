В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
Київ • УНН
Держмитслужба повідомила про відновлення роботи пунктів пропуску на державному кордоні України. Пропускні операції були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після обстрілу енергооб'єктів.
Робота пунктів пропуску на державному кордоні України відновлюється, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України
Збій у митній системі не вплинув на залізничне сполучення: міжнародні пасажирські поїзди пропускають у штатному режимі08.11.25, 16:06 • 1304 перегляди
Нагадаємо
Пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.