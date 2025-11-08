Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
Киев • УНН
Гостаможслужба сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе Украины. Пропускные операции были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после обстрела энергообъектов.
Работа пунктов пропуска на государственной границе Украины возобновляется, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.
Возобновлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины
Напомним
Пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного вражеского обстрела энергообъектов.