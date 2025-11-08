Сбой в таможенной системе не повлиял на железнодорожное сообщение: международные пассажирские поезда пропускают в штатном режиме
Киев • УНН
Технический сбой в системе таможни, вызванный отключением электропитания после обстрела, остановил работу автомобильных пунктов пропуска. Однако, железнодорожное сообщение и пропуск пассажиров через границу по железной дороге осуществляются в полном объеме.
Технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение. Пропускные операции по выезду и въезду пассажиров, следующих через границу по железной дороге, осуществляются в полном объеме, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд, так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.
В ГПСУ отмечают, что технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение. Причиной сбоя стало отключение электропитания после вражеского обстрела энергообъектов.
Также пограничники обеспечивают пропуск граждан, пересекающих западную границу в пешем порядке, кроме пунктов пропуска "Дьяково" и "Селменцы".
Как сообщили в Гостаможслужбе, причиной остановки пропуска путешественников на границе стал технический сбой с электропитанием вследствие масштабной атаки РФ, возобновление работы пунктов пропуска в штатном режиме ожидается в ближайшее время.