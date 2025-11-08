ukenru
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Сбой в таможенной системе не повлиял на железнодорожное сообщение: международные пассажирские поезда пропускают в штатном режиме

Киев • УНН

Технический сбой в системе таможни, вызванный отключением электропитания после обстрела, остановил работу автомобильных пунктов пропуска. Однако, железнодорожное сообщение и пропуск пассажиров через границу по железной дороге осуществляются в полном объеме.

Сбой в таможенной системе не повлиял на железнодорожное сообщение: международные пассажирские поезда пропускают в штатном режиме

Технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение. Пропускные операции по выезду и въезду пассажиров, следующих через границу по железной дороге, осуществляются в полном объеме, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд, так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.

- сообщают пограничники.

В ГПСУ отмечают, что технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение. Причиной сбоя стало отключение электропитания после вражеского обстрела энергообъектов.

Также пограничники обеспечивают пропуск граждан, пересекающих западную границу в пешем порядке, кроме пунктов пропуска "Дьяково" и "Селменцы".

Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба08.11.25, 13:44 • 24571 просмотр

Напомним

Как сообщили в Гостаможслужбе, причиной остановки пропуска путешественников на границе стал технический сбой с электропитанием вследствие масштабной атаки РФ, возобновление работы пунктов пропуска в штатном режиме ожидается в ближайшее время.

Антонина Туманова

