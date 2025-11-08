Збій у митній системі не вплинув на залізничне сполучення: міжнародні пасажирські поїзди пропускають у штатному режимі
Технічний збій у системі митниці, спричинений відключенням електроживлення після обстрілу, зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску. Однак, залізничне сполучення та пропуск пасажирів через кордон залізницею здійснюються в повному обсязі.
Рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на вʼїзд так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі
У ДПСУ наголошують, що технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, не вплинув на залізничне сполучення. Причиною збою стало відключення електроживлення після ворожого обстрілу енергооб’єктів.
Також прикордонники забезпечують пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску "Дякове" та "Селменці".
Як повдіомили у Держмитслужбі, причиною зупинки пропуску мандрівників на кордоні став технічний збій з електроживленням внаслідок масштабної атаки рф, відновлення роботи пунктів пропуску у штатному режимі очікується найближчим часом