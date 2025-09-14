Військово-морські сили ЗСУ уразили комунікаційний вузол чф рф у Криму
Київ • УНН
Військово-морські сили ЗСУ повідомили про ураження комунікаційного вузла чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь. Цей вузол забезпечував управління підрозділами чф рф.
Деталі
Зазначається, що в ніч на 11 вересня (ВМС) уразили комунікаційний вузол чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.
Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф
Нагадаємо
У серпні Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили порт "Оля" в астраханській області рф. У порту було знищено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для дронів "Shahed" та боєприпаси.
