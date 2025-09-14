$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 27668 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 59998 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 62887 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 53664 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 64883 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 37824 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 64721 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 62590 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38432 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37461 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Військово-морські сили ЗСУ уразили комунікаційний вузол чф рф у Криму

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про ураження комунікаційного вузла чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь. Цей вузол забезпечував управління підрозділами чф рф.

Військово-морські сили ЗСУ уразили комунікаційний вузол чф рф у Криму

Військово-морські сили ЗСУ (ВМС) повідомили про ураження комунікаційного вузла чф рф у Криму. Про це інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в ніч на 11 вересня (ВМС) уразили комунікаційний вузол чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.

Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У серпні Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили порт "Оля" в астраханській області рф. У порту було знищено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для дронів "Shahed" та боєприпаси.

Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом28.08.25, 18:40 • 81676 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Військово-морські сили Збройних сил України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Севастополь