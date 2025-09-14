Военно-морские силы ВСУ поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму
Киев • УНН
Военно-морские силы ВСУ сообщили о поражении коммуникационного узла ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь. Этот узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ.
Детали
Отмечается, что в ночь на 11 сентября (ВМС) поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном АР Крым.
Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ
Напомним
В августе Силы специальных операций ВСУ поразили порт "Оля" в Астраханской области РФ. В порту было уничтожено судно "Порт Оля 4", которое перевозило комплектующие для дронов "Shahed" и боеприпасы.
