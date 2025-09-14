Военно-морские силы ВСУ поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 27671 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 60004 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 62891 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 53666 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 64886 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 37825 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 64725 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 62592 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38433 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37462 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб13 сентября, 20:49 • 4038 просмотра
В Польше повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви13 сентября, 22:20 • 7836 просмотра
Украина планирует создать Kill Zone с линиями дронов до 30 км на фронте - ШмыгальPhoto13 сентября, 23:50 • 5326 просмотра
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg00:23 • 22479 просмотра
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины02:31 • 11587 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 62879 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 40769 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 41140 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 64718 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 38997 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Марк Рютте
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 16750 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 62589 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 49887 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 97796 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 57965 просмотра
Актуальное
Бильд
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Военно-морские силы ВСУ поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Военно-морские силы ВСУ сообщили о поражении коммуникационного узла ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь. Этот узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ.

Военно-морские силы ВСУ поразили коммуникационный узел ЧФ РФ в Крыму

Военно-морские силы ВСУ (ВМС) сообщили о поражении коммуникационного узла ЧФ РФ в Крыму. Об этом информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 11 сентября (ВМС) поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном АР Крым.

Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ

- говорится в сообщении.

Напомним

В августе Силы специальных операций ВСУ поразили порт "Оля" в Астраханской области РФ. В порту было уничтожено судно "Порт Оля 4", которое перевозило комплектующие для дронов "Shahed" и боеприпасы.

Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем28.08.25, 18:40 • 81676 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военно-морские силы Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Шахед-136
Крым
Севастополь