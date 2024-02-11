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Війська НАТО проводять зимові навчання в Естонії з відпрацювання захисту східного флангу від рф і білорусі

Війська НАТО проводять зимові навчання в Естонії з відпрацювання захисту східного флангу від рф і білорусі

Київ • УНН

 • 36684 перегляди

Війська НАТО проводять зимові навчання в Естонії, в яких беруть участь близько 1100 солдатів з різних країн для відпрацювання дій в зимових умовах і захисту від потенційних загроз з боку росії і білорусі.

Під керівництвом військових країн Балтії та ЄС в рамках навчань "Зимовий табір" в Естонії тривають зимові навчання військ НАТО, спрямовані на захист східного флангу альянсу. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

В Естонії тривають зимові навчання військ НАТО, спрямовані на захист східного флангу альянсу. Під керівництвом військових балтійських країн ЄС близько 1100 солдатів в умовах зими відпрацьовують свої дії протягом двотижневих навчань "Зимовий табір". Французькі та британські сили НАТО, дислокованої в Естонії, також беруть участь у навчаннях, які триватимуть з 1 по 15 лютого. 

Ми перевіряємо, як працює наша тактична техніка, бронетехніка та системи озброєння в зимових умовах. І що найважливіше, ми відпрацьовуємо, наскільки добре наші солдати працюють у таких умовах, щоб мати перевагу над будь-яким ворогом, який може кинути нам виклик у найближчому майбутньому

 – заявив керівник навчань, естонський полковник Андрус Меріло.

Крім того, до уваги взятий досвід оборонної боротьби України проти рф. Відтак для навчать вперше були використані окопи.

Україна дає нам багато уроків. Ми маємо не лише вчитися у них, але й впроваджувати їх у нашу реальну діяльність

– зазначив Андрус Меріло.

Додамо

Під час спілкування з Німецьким агентством преси в Тапі міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив на важливості готовності до війни в умовах миру.

Естонія, Латвія та Литва прагнуть захистити свої кордони від можливих загроз росії та білорусі, будуючи захисні споруди та бункери.

Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги03.02.24, 16:24 • 68921 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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