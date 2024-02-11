Війська НАТО проводять зимові навчання в Естонії з відпрацювання захисту східного флангу від рф і білорусі
Київ • УНН
Війська НАТО проводять зимові навчання в Естонії, в яких беруть участь близько 1100 солдатів з різних країн для відпрацювання дій в зимових умовах і захисту від потенційних загроз з боку росії і білорусі.
Під керівництвом військових країн Балтії та ЄС в рамках навчань "Зимовий табір" в Естонії тривають зимові навчання військ НАТО, спрямовані на захист східного флангу альянсу. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
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В Естонії тривають зимові навчання військ НАТО, спрямовані на захист східного флангу альянсу. Під керівництвом військових балтійських країн ЄС близько 1100 солдатів в умовах зими відпрацьовують свої дії протягом двотижневих навчань "Зимовий табір". Французькі та британські сили НАТО, дислокованої в Естонії, також беруть участь у навчаннях, які триватимуть з 1 по 15 лютого.
Ми перевіряємо, як працює наша тактична техніка, бронетехніка та системи озброєння в зимових умовах. І що найважливіше, ми відпрацьовуємо, наскільки добре наші солдати працюють у таких умовах, щоб мати перевагу над будь-яким ворогом, який може кинути нам виклик у найближчому майбутньому
Крім того, до уваги взятий досвід оборонної боротьби України проти рф. Відтак для навчать вперше були використані окопи.
Україна дає нам багато уроків. Ми маємо не лише вчитися у них, але й впроваджувати їх у нашу реальну діяльність
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