Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии
Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии, в которых принимают участие около 1100 солдат из разных стран для отработки действий в зимних условиях и защиты от потенциальных угроз со стороны россии и белоруси.
11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.
Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана
Если западные страны продолжат медлить с оборонной помощью, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны уже в марте, что предоставит больше возможностей российской авиации для нападения.
Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину
Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.
Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив
Восемь китайских воздушных шаров пересекли воздушное пространство Тайваня за предыдущие 24 часа, по данным тайваньских властей.
Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"
Центральная избирательная комиссия рф завершила регистрацию для участия в "выборах президента" страны.
Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю
На митинге в Южной Каролине Трамп призвал к прекращению войны в Украине и выразил несогласие с дополнительной помощью Сената Украине и Израилю.
На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА
В Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны после того, как заметили вражеские БПЛА.
На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно
После загадочной кораблекрушения у берегов Тринидада и Тобаго произошел разлив нефти длиной не менее 15 км, что угрожает коралловым рифам и пляжам.
Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов
Основатель Amazon Джефф Безос продал 12 миллионов акций компании примерно за 2 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана по продаже акций.