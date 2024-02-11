Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии

Под руководством военных стран Балтии и ЕС в рамках учений "Зимний лагерь" в Эстонии продолжаются зимние учения войск НАТО, направленные на защиту восточного фланга альянса. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

В Эстонии продолжаются зимние учения войск НАТО, направленные на защиту восточного фланга альянса. Под руководством военных балтийских стран ЕС около 1100 солдат в условиях зимы отрабатывают свои действия в течение двухнедельных учений "Зимний лагерь". Французские и британские силы НАТО, дислоцированной в Эстонии, также участвуют в учениях, которые продлятся с 1 по 15 февраля.

Мы проверяем, как работает наша тактическая техника, бронетехника и системы вооружения в зимних условиях. И что самое важное, мы отрабатываем, насколько хорошо наши солдаты работают в таких условиях, чтобы иметь преимущество над любым врагом, который может бросить нам вызов в ближайшем будущем - заявил руководитель учений, эстонский полковник Андрус Мерило.

Кроме того, во внимание взят опыт оборонительной борьбы Украины против рф. Поэтому для обучат впервые были использованы окопы.

Украина дает нам много уроков. Мы должны не только учиться у них, но и внедрять их в нашу реальную деятельность - отметил Андрус Мерило.

Добавим

Во время общения с Немецким агентством прессы в Тапе министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил важность готовности к войне в условиях мира.

Эстония, Латвия и Литва стремятся защитить свои границы от возможных угроз россии и беларуси, строя защитные сооружения и бункеры.

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