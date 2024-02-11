Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  150537 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  184057 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  164564 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  214355 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  250436 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  211260 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  188779 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  207240 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  205107 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207380 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии

Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии, в которых принимают участие около 1100 солдат из разных стран для отработки действий в зимних условиях и защиты от потенциальных угроз со стороны россии и белоруси.

Новости Мира •   •  6123 просмотра
Войска НАТО проводят зимние учения в Эстонии по отработке защиты восточного фланга от рф и белоруссии

11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.

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11 февраля: Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день брака

Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Если западные страны продолжат медлить с оборонной помощью, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны уже в марте, что предоставит больше возможностей российской авиации для нападения.

Война •   •  11710 просмотра
Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов для ПВО, если западная помощь будет задержана

Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину

Родственники российских солдат, мобилизованных на войну в Украину, продолжают протестовать в нескольких российских городах, призывая к их демобилизации, несмотря на попытки кремля подавить это движение.

Война •   •  13468 просмотра
Родственники российских солдат протестуют против мобилизации на войну в Украину

Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Восемь китайских воздушных шаров пересекли воздушное пространство Тайваня за предыдущие 24 часа, по данным тайваньских властей.

Новости Мира •   •  11949 просмотра
Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив

Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Центральная избирательная комиссия рф завершила регистрацию для участия в "выборах президента" страны.

Новости Мира •   •  13139 просмотра
Центризбирком рф завершил регистрацию на "президентские выборы"

Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

На митинге в Южной Каролине Трамп призвал к прекращению войны в Украине и выразил несогласие с дополнительной помощью Сената Украине и Израилю.

Война •   •  36981 просмотра
Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА

В Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны после того, как заметили вражеские БПЛА.

Война •   •  31980 просмотра
На Киевщине активизировали противовоздушную оборону из-за обнаружения вражеских БПЛА

На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

После загадочной кораблекрушения у берегов Тринидада и Тобаго произошел разлив нефти длиной не менее 15 км, что угрожает коралловым рифам и пляжам.

Новости Мира •   •  26439 просмотра
На Тринидаде и Тобаго распространилось на 15 километров нефтяное пятно

Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос продал 12 миллионов акций компании примерно за 2 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана по продаже акций.

Новости Мира •   •  24605 просмотра
Безос продал 12 миллионов акций Amazon на сумму около 2 миллиардов долларов