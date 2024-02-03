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Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи

Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 14:24  •  16937 просмотра

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Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности,  противотанковые ракеты Javelin и боеприпасы к стрелковому оружию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет победный конец", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Так, в Украину прибыли  противотанковые ракеты Javelin, решение о которых приняла Эстония в декабре. В пакет помощи также входили пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное оборудование.

Точное количество, время прибытия и местоположение не разглашаются из соображений безопасности.

Дополнение

В декабре сообщалось, что Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро, который будет включать  противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и различные транспортные средства и суда. 

Эстония против ограничений на удары по россии оружием, которое дают Украине западные партнеры. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
hanno-pevkurХанно Певкур
yevropaЕвропа
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги
Javelin and ammunition: Estonia hands over new aid package to Ukraine
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Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи

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