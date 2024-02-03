Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
Киев • УНН
Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, противотанковые ракеты Javelin и боеприпасы к стрелковому оружию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.
"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет победный конец", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Так, в Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin, решение о которых приняла Эстония в декабре. В пакет помощи также входили пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное оборудование.
Точное количество, время прибытия и местоположение не разглашаются из соображений безопасности.
Дополнение
В декабре сообщалось, что Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро, который будет включать противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и различные транспортные средства и суда.
Эстония против ограничений на удары по россии оружием, которое дают Украине западные партнеры.
Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.
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