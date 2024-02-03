Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги
Київ • УНН
Естонія передала Україні протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для стрілецької зброї, транспортні засоби та водолазне спорядження в рамках нового пакету військової допомоги.
Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, протитанкові ракети Javelin та боєприпаси до стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони Естонії.
"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможний кінець", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Так, до України прибули протитанкові ракети Javelin, рішення про які ухвалила Естонія у грудні. До пакета допомоги також входили кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна і водна техніка та водолазне обладнання.
Точна кількість, час прибуття та місце розташування не розголошуються з міркувань безпеки.
Доповнення
У грудні повідомлялося, що Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включатиме протитанкові ракети Javelin, боєприпаси та різні транспортні засоби та судна.
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