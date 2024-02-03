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Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Київ • УНН

 • 68921 перегляди

Естонія передала Україні протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для стрілецької зброї, транспортні засоби та водолазне спорядження в рамках нового пакету військової допомоги.

Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема,  протитанкові ракети Javelin та боєприпаси до стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможний кінець", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Так, до України прибули  протитанкові ракети Javelin, рішення про які ухвалила Естонія у грудні. До пакета допомоги також входили кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна і водна техніка та водолазне обладнання.

Точна кількість, час прибуття та місце розташування не розголошуються з міркувань безпеки.

Доповнення

У грудні повідомлялося, що Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включатиме  протитанкові ракети Javelin, боєприпаси та різні транспортні засоби та судна. 

Естонія проти обмежень на удари по росії зброєю, яку дають Україні західні партнери. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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