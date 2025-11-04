ukenru
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Відстрочка від мобілізації для чоловіків 18-24 років, які відслужили за контрактом: Рада зробила перший крок

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про 12-місячну відстрочку від мобілізації для чоловіків 18-24 років, які відслужили рік за контрактом під час воєнного стану. Це дозволить добровольцям відпочити та пройти реабілітацію після служби.

Відстрочка від мобілізації для чоловіків 18-24 років, які відслужили за контрактом: Рада зробила перший крок

Верховна Рада підтримала у першому читанні документ, згідно з яким чоловіки віком 18-25, які відслужили за контрактом під воєнного стану, отримають відстрочку від мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на оприлюднений проєкт закону.

Деталі

У тексті документу повідомляється, що 12-місячну відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 18 до 24 років отримають ті, хто під час воєнного стану відслужили рік за контрактом.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка дасть можливість добровольцям відпочити та, у разі потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Доповнення

Програму "Контракт 18-24" тепер поширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен віком 18-24 роки може обрати будь-яку бригаду для укладення річного контракту.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про необхідність збільшення частки контрактників у війську серед громадян 18-24 років. Це обговорювалося на Ставці головнокомандувача, де також розглянули розширення можливостей контрактної служби.

Павло Зінченко

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України