Відстрочка від мобілізації для чоловіків 18-24 років, які відслужили за контрактом: Рада зробила перший крок

Верховна Рада підтримала у першому читанні документ, згідно з яким чоловіки віком 18-25, які відслужили за контрактом під воєнного стану, отримають відстрочку від мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на оприлюднений проєкт закону.

Деталі

У тексті документу повідомляється, що 12-місячну відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 18 до 24 років отримають ті, хто під час воєнного стану відслужили рік за контрактом.

Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка дасть можливість добровольцям відпочити та, у разі потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Доповнення

Програму "Контракт 18-24" тепер поширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен віком 18-24 роки може обрати будь-яку бригаду для укладення річного контракту.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про необхідність збільшення частки контрактників у війську серед громадян 18-24 років. Це обговорювалося на Ставці головнокомандувача, де також розглянули розширення можливостей контрактної служби.