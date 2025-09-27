Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про необхідність збільшення частки контрактників у війську серед громадян 18-24 років. Це обговорювалося на Ставці головнокомандувача, де також розглянули розширення можливостей контрактної служби.
Потрібно збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних громадян, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров за результатами Ставки головнокомандувача. Про це інформує УНН з посиланням на його допис у соціальній мережі Facebook.
Президент провів сьогодні Ставку. Заслухали доповідь щодо результатів набору на контрактну модель служби 18-24. Маємо збільшувати частку контрактників у війську
Окремо обговорили розширення можливостей контрактної служби для військових й нові стимули для залучення підготовленого особового складу.
