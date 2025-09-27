Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних

$41.490.08
26 вересня, 14:33 • 19298 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 35631 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 18630 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19089 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 21961 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21648 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36251 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 40475 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 44617 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28936 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 27594 перегляди
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі26 вересня, 15:36 • 3286 перегляди
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох15:48 • 4290 перегляди
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко 16:04 • 4580 перегляди
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами16:16 • 3490 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Метте Фредеріксен
Олег Синєгубов
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 19301 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 27472 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 33201 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 35970 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 43756 перегляди
Facebook
Північний потік
Су-34
E-6 Mercury
Детонатор

Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про необхідність збільшення частки контрактників у війську серед громадян 18-24 років. Це обговорювалося на Ставці головнокомандувача, де також розглянули розширення можливостей контрактної служби.

Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних

Потрібно збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних громадян, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров за результатами Ставки головнокомандувача. Про це інформує УНН з посиланням на його допис у соціальній мережі Facebook.

Президент провів сьогодні Ставку. Заслухали доповідь щодо результатів набору на контрактну модель служби 18-24. Маємо збільшувати частку контрактників у війську

- написав Умєров.

Окремо обговорили розширення можливостей контрактної служби для військових й нові стимули для залучення підготовленого особового складу.

Нагадаємо

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про запуск цифрової системи "Імпульс" для обліку військовослужбовців. Вона замінить паперовий облік, дозволяючи швидко отримувати дані та формувати звіти.

Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр12.09.25, 19:45 • 10228 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Facebook
Денис Шмигаль