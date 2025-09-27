Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі 26 вересня, 15:36 • 3286 перегляди

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох 15:48 • 4290 перегляди