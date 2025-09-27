Секретарь СНБО призвал увеличивать долю контрактников в армии среди 18-24 летних
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о необходимости увеличения доли контрактников в армии среди граждан 18-24 лет. Это обсуждалось на Ставке главнокомандующего, где также рассмотрели расширение возможностей контрактной службы.
Необходимо увеличивать долю контрактников в армии среди граждан 18-24 лет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров по результатам Ставки главнокомандующего. Об этом информирует УНН со ссылкой на его сообщение в социальной сети Facebook.
Президент провел сегодня Ставку. Заслушали доклад о результатах набора на контрактную модель службы 18-24. Должны увеличивать долю контрактников в армии
Отдельно обсудили расширение возможностей контрактной службы для военных и новые стимулы для привлечения подготовленного личного состава.
Напомним
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске цифровой системы "Импульс" для учета военнослужащих. Она заменит бумажный учет, позволяя быстро получать данные и формировать отчеты.
Девушки впервые подписали контракт "18-24" с 92 ОШБр12.09.25, 19:45 • 10227 просмотров