Девушки впервые подписали контракт "18-24" с 92 ОШБр

Девушки впервые подписали контракт "18-24" и будут служить операторами беспилотных систем в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Впервые контракт "18-24" с 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА - говорится в сообщении.

Отмечается, что это седьмой набор контрактников по программе "18-24", который принял присягу на верность украинскому народу в данной части.

Напомним

11 февраля Минобороны запустило проект "Контракт 18-24" для украинцев 18-24 лет с выплатой до 1 млн грн: 200 тыс. гривен будут выплачиваться сразу, а остальные 800 тыс. - во время службы. Также предусмотрена возможность получения дополнительного денежного обеспечения до 120 тыс. гривен. Участники получат усиленную подготовку по стандартам НАТО, льготную ипотеку и социальные гарантии.