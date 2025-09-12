Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр
Київ • УНН
Дівчта вперше підписали контракт "18-24" з 92-ю окремою штурмовою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка. Вони служитимуть операторами безпілотних систем, приєднавшись до сьомого набору контрактників за цією програмою.
Зазначається, що це сьомий набір контрактників за програмою "18-24", який склав присягу на вірність українському народові у даній частині.
Нагадаємо
11 лютого Міноборони запустило проєкт "Контракт 18-24" для українців 18-24 років з виплатою до 1 млн грн : 200 тис. гривень виплачуватимуться одразу, а решта 800 тис. - під час служби. Також передбачена можливість отримання додаткового грошового забезпечення до 120 тис. гривень. Учасники отримають посилену підготовку за стандартами НАТО, пільгову іпотеку та соціальні гарантії.