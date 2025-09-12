$41.310.10
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 12431 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 18798 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
11:55 • 26308 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 24541 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22062 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31520 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19822 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17367 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40519 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Дівчта вперше підписали контракт "18-24" з 92-ю окремою штурмовою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка. Вони служитимуть операторами безпілотних систем, приєднавшись до сьомого набору контрактників за цією програмою.

Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр

Дівчата вперше підписали контракт "18-24" та будуть служити операторами безпілотних систем у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, пише УНН.

Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата - вони йдуть на посади операторів БпЛА

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сьомий набір контрактників за програмою "18-24", який склав присягу на вірність українському народові у даній частині.

Нагадаємо

11 лютого Міноборони запустило проєкт "Контракт 18-24" для українців 18-24 років з виплатою до 1 млн грн : 200 тис. гривень виплачуватимуться одразу, а решта 800 тис. - під час служби. Також передбачена можливість отримання додаткового грошового забезпечення до 120 тис. гривень. Учасники отримають посилену підготовку за стандартами НАТО, пільгову іпотеку та соціальні гарантії.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
НАТО
Україна