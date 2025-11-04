Отсрочка от мобилизации для мужчин 18-24 лет, отслуживших по контракту: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала в первом чтении документ, согласно которому мужчины в возрасте 18-25 лет, отслужившие по контракту во время военного положения, получат отсрочку от мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на обнародованный проект закона.

Детали

В тексте документа сообщается, что 12-месячную отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет получат те, кто во время военного положения отслужил год по контракту.

Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка даст возможность добровольцам отдохнуть и, в случае необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Дополнение

Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о необходимости увеличения доли контрактников в армии среди граждан 18-24 лет. Это обсуждалось на Ставке главнокомандующего, где также рассмотрели расширение возможностей контрактной службы.