Верстатниці, трактористки та операторки котелень: в Україні 873 жінки опановують чоловічі професії
Київ • УНН
Державна служба зайнятості реалізує проєкт, у межах якого 873 українки опановують традиційно чоловічі професії. Найбільший інтерес викликали професії верстатниці, трактористки та операторки котельні.
Деталі
За даними Держслужби зайнятості, проєкт створює нові можливості як для роботодавців, так і для жінок. Бізнес отримує підготовлених фахівчинь у сферах, де бракує кадрів, а жінки — можливість здобути затребувану професію та гарантоване працевлаштування.
Від роботодавців вже надійшло 464 заяви із пропозиціями працевлаштування і вони вже чекають на нових фахівчинь. Жінки впевнено освоюють нові професії: 416 уже завершили навчання, з них 319 успішно працевлаштовані. Ще 457 продовжують здобувати нові знання й навички. Найбільший інтерес серед учасниць викликали професії: верстатниця деревообробних верстатів - 286 заявок, трактористка – 164 та операторка котельні – 168. Серед затребуваних також водійка навантажувача, водійка тролейбуса та слюсарка-ремонтниця
Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих і мають високий попит серед роботодавців Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Рівненська та Волинська.
