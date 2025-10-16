$41.760.01
Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Верстатниці, трактористки та операторки котелень: в Україні 873 жінки опановують чоловічі професії

Київ

 • 678 перегляди

Державна служба зайнятості реалізує проєкт, у межах якого 873 українки опановують традиційно чоловічі професії. Найбільший інтерес викликали професії верстатниці, трактористки та операторки котельні.

Державна служба зайнятості реалізує експериментальний проєкт у межах якого вже 873 українки опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими. Найбільший інтерес серед учасниць викликали професії: верстатниця деревообробних верстатів - 286 заявок, трактористка – 164 та операторка котельні – 168, передає УНН із посиланням на Держслужбу занятості.

Деталі

За даними Держслужби зайнятості, проєкт створює нові можливості як для роботодавців, так і для жінок. Бізнес отримує підготовлених фахівчинь у сферах, де бракує кадрів, а жінки — можливість здобути затребувану професію та гарантоване працевлаштування. 

Від роботодавців вже надійшло 464 заяви із пропозиціями працевлаштування і вони вже чекають на нових фахівчинь. Жінки впевнено освоюють нові професії: 416 уже завершили навчання, з них 319 успішно працевлаштовані. Ще 457 продовжують здобувати нові знання й навички. Найбільший інтерес серед учасниць викликали професії: верстатниця деревообробних верстатів - 286 заявок,  трактористка – 164 та операторка котельні – 168. Серед затребуваних також водійка навантажувача, водійка тролейбуса та слюсарка-ремонтниця 

- йдеться у повідомленні.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих  і мають високий попит серед роботодавців Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Рівненська та Волинська.

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Рівненська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Волинська область
Дніпропетровська область