Станочницы, трактористки и операторы котельных: в Украине 873 женщины осваивают мужские профессии
Киев • УНН
Государственная служба занятости реализует экспериментальный проект, в рамках которого уже 873 украинки осваивают профессии, традиционно считавшиеся мужскими. Наибольший интерес среди участниц вызвали профессии: станочница деревообрабатывающих станков – 286 заявок, трактористка – 164 и оператор котельной – 168, передает УНН со ссылкой на Госслужбу занятости.
Детали
По данным Госслужбы занятости, проект создает новые возможности как для работодателей, так и для женщин. Бизнес получает подготовленных специалистов в сферах, где не хватает кадров, а женщины — возможность получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство.
От работодателей уже поступило 464 заявления с предложениями трудоустройства, и они уже ждут новых специалистов. Женщины уверенно осваивают новые профессии: 416 уже завершили обучение, из них 319 успешно трудоустроены. Еще 457 продолжают получать новые знания и навыки. Наибольший интерес среди участниц вызвали профессии: станочница деревообрабатывающих станков - 286 заявок, трактористка – 164 и оператор котельной – 168. Среди востребованных также водитель погрузчика, водитель троллейбуса и слесарь-ремонтник
Программа позволяет женщинам освоить 31 профессию, относящуюся к категории традиционно мужских и имеющих высокий спрос среди работодателей. Лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Ровенская и Волынская.
