Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд заслухав висновки судово-медичного експерта

Шевченківський районний суд міста Києва на сьогоднішньому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, за клопотанням Генпрокурора Руслана Кравченка заслухав висновки судово-медичного експерта. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Якщо говорити про спосіб нанесення удару, то я, як експерт, виїздив на місце події, і через плями крові і розбите скло на місці події можна свідчити, що рани з'явилися від нанесення осколком скла", - зазначив експерт.

Судово-медичиний експерт зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.

"Основне ушкодження – це рана на шиї, яка була і яка стала причиною смерті. Вона була завдана осколком скла, який був зафіксований за допомогою ущільнювача на нижньому краї", - повідомив експерт.

Також суд проглянув відео з місця подій, яке містило показання свідків подій. Експерт наголосив, що всі додаткові висновки можна буде зробити після встановлення та аналізу нових фактів, які стануть відомі по перегляду.

Раніше УНН повідомляв, що суд на сьогоднішньому засіданні задовольнив клопотання Генпрокурора про допит судово-медичного експерта у справі про вбивство на фунікулері.

Адвокат сім'ї потерпілих Олександр Панченко повідомляв УНН, що справа вбивства підлітка на фунікулері на стадії ознайомлення з матеріалами. Судові засідання неодноразово зривав попередній адвокат Косова. В результаті суд призначив Косову безоплатного адвоката.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.