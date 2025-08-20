Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд заслушал выводы судебно-медицинского эксперта

Шевченковский районный суд города Киева на сегодняшнем заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, по ходатайству Генпрокурора Руслана Кравченко заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Если говорить о способе нанесения удара, то я, как эксперт, выезжал на место происшествия, и по пятнам крови и разбитому стеклу на месте происшествия можно свидетельствовать, что раны появились от нанесения осколком стекла", - отметил эксперт.

Судебно-медицинский эксперт отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.

"Основное повреждение – это рана на шее, которая была и которая стала причиной смерти. Она была нанесена осколком стекла, который был зафиксирован с помощью уплотнителя на нижнем крае", - сообщил эксперт.

Также суд просмотрел видео с места событий, которое содержало показания свидетелей событий. Эксперт подчеркнул, что все дополнительные выводы можно будет сделать после установления и анализа новых фактов, которые станут известны по пересмотру.

Ранее УНН сообщал, что суд на сегодняшнем заседании удовлетворил ходатайство Генпрокурора о допросе судебно-медицинского эксперта по делу об убийстве на фуникулере.

Адвокат семьи потерпевших Александр Панченко сообщал УНН, что дело убийства подростка на фуникулере на стадии ознакомления с материалами. Судебные заседания неоднократно срывал предыдущий адвокат Косова. В результате суд назначил Косову бесплатного адвоката.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.