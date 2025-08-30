Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз

фото ілюстративне

Зловмисник, який вбив у Львові ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, був одягнутий, як кур'єр служби доставки. Огляд місця події триває. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Співрозмовник УНН повідомив, що на місці трагедії знайшли 7 гільз. Постріли зробила людина, яка була одягнена як кур'єр служби доставки, він був на велосипеді.

"Огляд місця події триває", - додав співрозмовник.

Доповнення

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.