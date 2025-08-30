$41.260.00
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
10:36 • 23751 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 92815 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 52458 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 45790 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 72590 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 220265 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 182523 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 94006 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 97986 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз

Київ • УНН

 • 23884 перегляди

У Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Зловмисник, одягнений як кур'єр, здійснив 7 пострілів, після чого втік на велосипеді.

Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
фото ілюстративне

Зловмисник, який вбив у Львові ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, був одягнутий, як кур'єр служби доставки. Огляд місця події триває. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Співрозмовник УНН повідомив, що на місці трагедії знайшли 7 гільз. Постріли зробила людина, яка була одягнена як кур'єр служби доставки, він був на велосипеді.

"Огляд місця події триває", - додав співрозмовник.

Доповнення

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі30.08.25, 12:58 • 93163 перегляди

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

