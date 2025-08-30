Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Киев • УНН
Во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник, одетый как курьер, произвел 7 выстрелов, после чего скрылся на велосипеде.
Злоумышленник, убивший во Львове экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, был одет как курьер службы доставки. Осмотр места происшествия продолжается. Об этом журналисту УНН сообщили источники.
Детали
Собеседник УНН сообщил, что на месте трагедии нашли 7 гильз. Выстрелы произвел человек, который был одет как курьер службы доставки, он был на велосипеде.
"Осмотр места происшествия продолжается", - добавил собеседник.
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справочно
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали главой Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.