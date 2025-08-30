$41.260.00
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник, одетый как курьер, произвел 7 выстрелов, после чего скрылся на велосипеде.

Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
фото иллюстративное

Злоумышленник, убивший во Львове экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, был одет как курьер службы доставки. Осмотр места происшествия продолжается. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Собеседник УНН сообщил, что на месте трагедии нашли 7 гильз. Выстрелы произвел человек, который был одет как курьер службы доставки, он был на велосипеде.

"Осмотр места происшествия продолжается", - добавил собеседник.

Дополнение

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали30.08.25, 12:58 • 17626 просмотров

Справочно

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали главой Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Анна Мурашко

