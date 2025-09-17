Вбивство на фунікулері: адвокат потерпілого вказав на відсутність каяття підсудного

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, адвокат потерпілого нагадав, що обвинувачуваний не виявив каяття і свої співчуття матері загиблого висловив лише через 16 місяців після вбивства, передає УНН.

Деталі

Обвинувачуваний заперечував і заперечує свою причетність до інкримінованого злочину, а скупі слова співчуття він зміг висловити матері загиблого лише через 16 місяців, коли його фантасмагорична версія подій буда розчавлена тиском неспростованих доказів стороною обвинувачення і коли в справу вступив особисто Генеральний прокурор - зазначив адвокат потерпілого.

Адвокат також підкреслив, що поведінка обвинувачуваного в суді яскраво підкреслює його холоднокровне і легковажне ставлення до скоєного ним злочину.

"Жодного співчуття чи каяття, тільки цинічне бажання уникнути заслуженого покарання", - підкреслив адвокат.

Контекст

Сьогодні, 17 вересня, Шевченківський районний суд Києва продовжив судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Прокуратура просить призначити Косову довічне ув'язнення.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що 17 вересня у справі продовжаться дебати. Після чого, як очікується, судді підуть до нарадчої кімнати.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.