Вбивство на фунікулері: адвокат потерпілого вказав на відсутність каяття підсудного

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 11081 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 13400 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 58860 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 84411 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 45587 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 58494 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 84994 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30630 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61920 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38493 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
78%
749мм
Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 12048 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo03:14 • 14315 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 32066 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 20493 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 5934 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 6186 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 58880 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 84430 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 42164 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 85004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберта Мецола
Марко Рубіо
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Італія
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 23851 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 30269 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 60467 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 58608 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 63029 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Економіст (журнал)
The New York Times
ChatGPT

Вбивство на фунікулері: адвокат потерпілого вказав на відсутність каяття підсудного

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника УДО Артема Косова адвокат потерпілого наголосив на відсутності каяття. Обвинувачений висловив співчуття матері загиблого лише через 16 місяців після вбивства.

Вбивство на фунікулері: адвокат потерпілого вказав на відсутність каяття підсудного

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, адвокат потерпілого нагадав, що обвинувачуваний не виявив каяття і свої співчуття матері загиблого висловив лише через 16 місяців після вбивства, передає УНН.

Деталі

Обвинувачуваний заперечував і заперечує свою причетність до інкримінованого злочину, а скупі слова співчуття він зміг висловити матері загиблого лише через 16 місяців, коли його фантасмагорична версія подій буда розчавлена тиском неспростованих доказів стороною обвинувачення і коли в справу вступив особисто Генеральний прокурор

- зазначив адвокат потерпілого.

Адвокат також підкреслив, що поведінка обвинувачуваного в суді яскраво підкреслює його холоднокровне і легковажне ставлення до скоєного ним злочину.

"Жодного співчуття чи каяття, тільки цинічне бажання уникнути заслуженого покарання", - підкреслив адвокат.

Контекст

Сьогодні, 17 вересня, Шевченківський районний суд Києва продовжив судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Прокуратура просить призначити Косову довічне ув'язнення.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що 17 вересня у справі продовжаться дебати. Після чого, як очікується, судді підуть до нарадчої кімнати.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Міністерство закордонних справ України
Київ