Суд продовжив дебати у справі щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Шевченківський районний суд Києва продовжив судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Прокуратура просить призначити Косову довічне ув'язнення.

Суд продовжив дебати у справі щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві

Шевченківський районний суд Києва продовжив судові дебати у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, передає УНН.

Суд почався з виступу сторони потерпілого. 

"Сьогодні ми говоримо непросто про кримінальну справу, ми говоримо про трагічну загибель неповнолітнього хлопця Матерухіна Максима, який мав право жити, вчитися, мріяти, тішити своїх батьків", - підкреслив адвокат потерпілого.

Також сторона обвинувачення нагадала присутнім у залі суду про основні моменти скоєного злочину, зазначивши, що обвинувачуваний Артем Косов діяв свідомо і мав намір здійснити свій злочин. 

"Це не випадковість, не обережність. Це прямий умисел", - зауважив адвокат потерпілого.

Контекст

На минулому засіданні 15 вересня суд перейшов до дебатів у розгляді справи щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що сьогодні, 17 вересня, у справі продовжаться дебати. Після чого, як очікується, судді підуть до нарадчої кімнати.

Прокуратура просить призначити ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

"Відсутність каяття та жодного жалю": Кравченко про обвинуваченого у справі щодо вбивства на фунікулері15.09.25, 16:14 • 5334 перегляди

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ