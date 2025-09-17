Убийство на фуникулере: адвокат потерпевшего указал на отсутствие раскаяния подсудимого

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 11169 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 13604 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 59244 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 84793 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 45721 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 58571 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 85236 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30643 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 61966 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38502 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
78%
749мм
Популярные новости
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 12275 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 14543 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 32297 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 20720 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 6596 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 6772 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 59257 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 84807 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 42367 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 85243 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберта Метсола
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Италия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 23985 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 30402 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 60596 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 58726 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 63140 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

Убийство на фуникулере: адвокат потерпевшего указал на отсутствие раскаяния подсудимого

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова адвокат потерпевшего отметил отсутствие раскаяния. Обвиняемый выразил соболезнования матери погибшего только через 16 месяцев после убийства.

Убийство на фуникулере: адвокат потерпевшего указал на отсутствие раскаяния подсудимого

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, адвокат потерпевшего напомнил, что обвиняемый не раскаялся и свои соболезнования матери погибшего выразил лишь через 16 месяцев после убийства, передает УНН.

Детали

Обвиняемый отрицал и отрицает свою причастность к инкриминируемому преступлению, а скупые слова соболезнования он смог выразить матери погибшего лишь через 16 месяцев, когда его фантасмагорическая версия событий была раздавлена давлением неопровержимых доказательств стороной обвинения и когда в дело вступил лично Генеральный прокурор

- отметил адвокат потерпевшего.

Адвокат также подчеркнул, что поведение обвиняемого в суде ярко подчеркивает его хладнокровное и легкомысленное отношение к совершенному им преступлению.

"Никакого сочувствия или раскаяния, только циничное желание избежать заслуженного наказания", - подчеркнул адвокат.

Контекст

Сегодня, 17 сентября, Шевченковский районный суд Киева продолжил судебные прения по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Прокуратура просит назначить Косову пожизненное заключение.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что 17 сентября по делу продолжатся прения. После чего, как ожидается, судьи уйдут в совещательную комнату.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Министерство иностранных дел Украины
Киев