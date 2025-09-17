Убийство на фуникулере: адвокат потерпевшего указал на отсутствие раскаяния подсудимого

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, адвокат потерпевшего напомнил, что обвиняемый не раскаялся и свои соболезнования матери погибшего выразил лишь через 16 месяцев после убийства, передает УНН.

Детали

Обвиняемый отрицал и отрицает свою причастность к инкриминируемому преступлению, а скупые слова соболезнования он смог выразить матери погибшего лишь через 16 месяцев, когда его фантасмагорическая версия событий была раздавлена давлением неопровержимых доказательств стороной обвинения и когда в дело вступил лично Генеральный прокурор - отметил адвокат потерпевшего.

Адвокат также подчеркнул, что поведение обвиняемого в суде ярко подчеркивает его хладнокровное и легкомысленное отношение к совершенному им преступлению.

"Никакого сочувствия или раскаяния, только циничное желание избежать заслуженного наказания", - подчеркнул адвокат.

Контекст

Сегодня, 17 сентября, Шевченковский районный суд Киева продолжил судебные прения по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Прокуратура просит назначить Косову пожизненное заключение.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что 17 сентября по делу продолжатся прения. После чего, как ожидается, судьи уйдут в совещательную комнату.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.