В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Київ • УНН
На вихідних, 1 та 2 листопада, в Україні очікується тепла погода з максимальною температурою до +17 градусів. Сухі умови переважатимуть, але невеликі дощі можливі на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
У вихідні дні, 1 і 2 листопада, в Україну прийде тепла погода, але в окремих регіонах будуть дощі. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Вдень максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на півдні та заході України +12+17 градусів.
У більшості областей України, і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода, багато де із сонцем. Хіба що завтра невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині
У Києві буде суха і тепла погода, температура повітря становитиме +11+13 градусів.
Нагадаємо
У п’ятницю, 31 жовтня, в Україні очікується змішана осіння погода: дощі пройдуть переважно на півночі та північному сході, тоді як на більшій частині країни - без опадів.