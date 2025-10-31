В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября

В выходные дни, 1 и 2 ноября, в Украину придет теплая погода, но в отдельных регионах будут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Днем максимальная температура воздуха составит +10+14 градусов, на юге и западе Украины +12+17 градусов.

В большинстве областей Украины, и в субботу, и в воскресенье будет преобладать сухая погода, много где с солнцем. Разве что завтра небольшие дожди вероятны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине - сообщила Диденко.

В Киеве будет сухая и теплая погода, температура воздуха составит +11+13 градусов.

Напомним

В пятницу, 31 октября, в Украине ожидается смешанная осенняя погода: дожди пройдут преимущественно на севере и северо-востоке, тогда как на большей части страны - без осадков.