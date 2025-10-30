Жовтень прощається: останні теплі дні з дощами на півночі та поривчастим вітром

31 жовтня в Україні очікується змішана осіння погода: дощі пройдуть переважно на півночі та північному сході, тоді як на більшій частині країни - без опадів. Денна температура коливатиметься від +9 до +19° залежно від регіону, вітер західний, рвучкий, місцями з поривами до 1518 м/с. Про це повідомляє УНН із посиланням на синоптикиню Наталю Діденко.

Погода в областях

Найтепліше залишиться на півдні - +15 +19°, тоді як на півночі температура дещо знизиться до +9 +13°. У центральних та східних регіонах стовпчики термометрів покажуть +11 +15°. Незважаючи на дощі на півночі, осіннє сонце ще іноді проглядатиме крізь хмари.

Погода у столиці

Киян чекає невеликий дощ, поривчастий західний вітер та денна температура +10 +11°, трохи нижче, ніж у попередні дні. Загалом найближчими днями в Україні збережеться помірно тепла осіння погода без нічних морозів, з комфортними денними температурами близько +10 +14°, на півдні - на пару градусів тепліше.

Додатково

30 жовтня на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Лише крайньому заході країни вдень можливий невеликий дощ.