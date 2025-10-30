В Україні потеплішає: якою буде погода 30 жовтня
Київ • УНН
30 жовтня на більшості території України очікується мінлива хмарність. Лише на крайньому заході країни вдень можливий невеликий дощ.
У четвер, 30 жовтня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні атмосферний тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску, лише на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ.
Вітер переважно південний, та рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Щодо температури, у більшості областей країни вдень 11-16°, на півдні до 18°; у Карпатах вдень стовпчики термометрів будуть сягати 4-9° тепла
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 13-15°.
