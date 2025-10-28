Як вирізати гарбуз на Геловін: всі секрети, щоб вийшло ідеально

Геловін без гарбуза - не Геловін! Саме світильник Джек створює моторошну й водночас святкову атмосферу. УНН розкаже, як самостійно перетворити звичайний гарбуз на справжній витвір мистецтва.

Вибір і підготовка гарбуза

Найзручніше брати середній або великий гарбуз із гладкою, твердою шкіркою - на ньому легко малювати й вирізати. Перед покупкою постукайте по ньому: якщо звук глухий - гарбуз стиглий і різатиметься легко. Шкірка має бути без вм’ятин і плям.

Обов’язково помийте гарбуз з милом і обсушіть рушником - це допоможе зменшити ризик появи плісняви після вирізання.

Вирізаємо верхівку або дно

Найпопулярніший варіант - зрізати "кришку" навколо хвостика. Робити це варто під кутом, щоб кришка не провалювалася всередину.

Якщо плануєте ставити свічку всередину, можна зрізати дно - тоді гарбуз буде стійкішим, а вставити свічку стане легше. Перед вирізанням позначте лінію маркером – розріз буде рівніше й акуратніше.

Вичищаємо середину

За допомогою великої ложки або ложки для морозива видаліть все насіння й волокна. Стінки залиште товщиною приблизно 2 см - так світло буде видно, але гарбуз не зруйнується.

Малюємо майбутнє обличчя

Намалюйте контури очей, носа і рота звичайним маркером або фломастером. Для натхнення скористайтесь цими трафаретами або створіть власний дизайн.

Щоб гарбуз виглядав "живіше", зробіть риси обличчя асиметричними.

Вирізаємо

Краще користуйтеся тонким гострим ножем або спеціальним набором для різьблення гарбуза. Починайте із дрібних деталей, потім переходьте до великих. Рухайтеся від центру до країв, щоб не пошкодити малюнок. Якщо шматок, який ви вирізали, застряг - легенько натисніть або покрутіть, а не тягніть силоміць, щоб не зіпсувати розріз.

Для досягнення рівних ліній зручно користуватися ножем із пилкою або канцелярським лезом.

Додаємо світло

Тут є кілька варіантів:

поставте усередину свічку в баночці або у свічнику;

використайте LED-світильник або гірлянду на батарейках;

вставте кілька маленьких ліхтариків різного кольору і отримаєте оригінальний ефект.

Якщо ставите свічку - зробіть кілька невеликих отворів ззаду або зверху, щоб гаряче повітря виходило й полум’я не гасло.

Як зберегти гарбуз довше

Щоб гарбуз довше зберігався, варто змастити зрізи вазеліном або олією - це допоможе уповільнити висихання. Також корисно обприскати його оцтовим розчином (1 столова ложка оцту на пів літра води), який знищує бактерії. Зберігати гарбуз найкраще у прохолодному місці або на балконі, подалі від прямих сонячних променів. Якщо ж він почав підсихати, достатньо обгорнути його у вологий рушник на ніч - і гарбуз частково відновить пружність.

Доповнення

З гарбузової м’якоті, що лишилась, можна приготувати:

крем-супу з вершками;

гарбузові оладки;

печиво чи пиріг;

лате з гарбузовим пюре.

А насіння - підсушіть в духовці, посоліть і вийде смачний хрусткий снек.

