16:50 • 20977 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 17951 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24408 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45781 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30501 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24745 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20778 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16590 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49701 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31645 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45807 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 49714 перегляди
Як вирізати гарбуз на Геловін: всі секрети, щоб вийшло ідеально

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Дізнайтеся, як перетворити гарбуз на світильник Джека, дотримуючись покрокових інструкцій. Отримайте поради щодо вибору, підготовки, різьблення та збереження гарбуза, а також ідеї для використання м'якоті та насіння.

Як вирізати гарбуз на Геловін: всі секрети, щоб вийшло ідеально

Геловін без гарбуза - не Геловін! Саме світильник Джек створює моторошну й водночас святкову атмосферу. УНН розкаже, як самостійно перетворити звичайний гарбуз на справжній витвір мистецтва.

Вибір і підготовка гарбуза

Найзручніше брати середній або великий гарбуз із гладкою, твердою шкіркою - на ньому легко малювати й вирізати. Перед покупкою постукайте по ньому: якщо звук глухий - гарбуз стиглий і різатиметься легко. Шкірка має бути без вм’ятин і плям.

Обов’язково помийте гарбуз з милом і обсушіть рушником - це допоможе зменшити ризик появи плісняви після вирізання.

Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28.10.25, 09:39 • 49730 переглядiв

Вирізаємо верхівку або дно

Найпопулярніший варіант - зрізати "кришку" навколо хвостика. Робити це варто під кутом, щоб кришка не провалювалася всередину.

Якщо плануєте ставити свічку всередину, можна зрізати дно - тоді гарбуз буде стійкішим, а вставити свічку стане легше. Перед вирізанням позначте лінію маркером – розріз буде рівніше й акуратніше.

Вичищаємо середину

За допомогою великої ложки або ложки для морозива видаліть все насіння й волокна. Стінки залиште товщиною приблизно 2 см - так світло буде видно, але гарбуз не зруйнується.

Малюємо майбутнє обличчя

Намалюйте контури очей, носа і рота звичайним маркером або фломастером. Для натхнення скористайтесь цими трафаретами або створіть власний дизайн.

Щоб гарбуз виглядав "живіше", зробіть риси обличчя асиметричними.

Вирізаємо

Краще користуйтеся тонким гострим ножем або спеціальним набором для різьблення гарбуза. Починайте із дрібних деталей, потім переходьте до великих. Рухайтеся від центру до країв, щоб не пошкодити малюнок. Якщо шматок, який ви вирізали, застряг - легенько натисніть або покрутіть, а не тягніть силоміць, щоб не зіпсувати розріз.

Для досягнення рівних ліній зручно користуватися ножем із пилкою або канцелярським лезом.

Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім21.10.25, 10:50 • 73694 перегляди

Додаємо світло

Тут є кілька варіантів:

  • поставте усередину свічку в баночці або у свічнику;
    • використайте LED-світильник або гірлянду на батарейках;
      • вставте кілька маленьких ліхтариків різного кольору і отримаєте оригінальний ефект.

        Якщо ставите свічку - зробіть кілька невеликих отворів ззаду або зверху, щоб гаряче повітря виходило й полум’я не гасло.

        Як зберегти гарбуз довше

        Щоб гарбуз довше зберігався, варто змастити зрізи вазеліном або олією - це допоможе уповільнити висихання. Також корисно обприскати його оцтовим розчином (1 столова ложка оцту на пів літра води), який знищує бактерії. Зберігати гарбуз найкраще у прохолодному місці або на балконі, подалі від прямих сонячних променів. Якщо ж він почав підсихати, достатньо обгорнути його у вологий рушник на ніч - і гарбуз частково відновить пружність.

        Доповнення

        З гарбузової м’якоті, що лишилась, можна приготувати:

        • крем-супу з вершками;
          • гарбузові оладки;
            • печиво чи пиріг;
              • лате з гарбузовим пюре.

                А насіння - підсушіть в духовці, посоліть і вийде смачний хрусткий снек.

                5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята27.10.25, 18:54 • 64969 переглядiв

                Альона Уткіна

                Лайфхаки