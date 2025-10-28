$42.070.07
16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Как вырезать тыкву на Хэллоуин: все секреты, чтобы получилось идеально

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Узнайте, как превратить тыкву в светильник Джека, следуя пошаговым инструкциям. Получите советы по выбору, подготовке, резьбе и сохранению тыквы, а также идеи для использования мякоти и семян.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: все секреты, чтобы получилось идеально

Хэллоуин без тыквы — не Хэллоуин! Именно светильник Джек создает жуткую и одновременно праздничную атмосферу. УНН расскажет, как самостоятельно превратить обычную тыкву в настоящее произведение искусства.

Выбор и подготовка тыквы

Удобнее всего брать среднюю или крупную тыкву с гладкой, твердой кожурой — на ней легко рисовать и вырезать. Перед покупкой постучите по ней: если звук глухой — тыква спелая и будет легко резаться. Кожура должна быть без вмятин и пятен.

Обязательно помойте тыкву с мылом и обсушите полотенцем — это поможет уменьшить риск появления плесени после вырезания.

Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28.10.25, 09:39 • 47678 просмотров

Вырезаем верхушку или дно

Самый популярный вариант — срезать "крышку" вокруг хвостика. Делать это стоит под углом, чтобы крышка не проваливалась внутрь.

Если планируете ставить свечу внутрь, можно срезать дно — тогда тыква будет устойчивее, а вставить свечу станет легче. Перед вырезанием отметьте линию маркером – разрез будет ровнее и аккуратнее.

Вычищаем середину

С помощью большой ложки или ложки для мороженого удалите все семена и волокна. Стенки оставьте толщиной примерно 2 см — так свет будет виден, но тыква не разрушится.

Рисуем будущее лицо

Нарисуйте контуры глаз, носа и рта обычным маркером или фломастером. Для вдохновения воспользуйтесь этими трафаретами или создайте собственный дизайн.

Чтобы тыква выглядела "живее", сделайте черты лица асимметричными.

Вырезаем

Лучше пользуйтесь тонким острым ножом или специальным набором для резьбы по тыкве. Начинайте с мелких деталей, затем переходите к крупным. Двигайтесь от центра к краям, чтобы не повредить рисунок. Если кусок, который вы вырезали, застрял — легонько нажмите или покрутите, а не тяните силой, чтобы не испортить разрез.

Для достижения ровных линий удобно пользоваться ножом с пилкой или канцелярским лезвием.

Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым21.10.25, 10:50 • 73694 просмотра

Добавляем свет

Здесь есть несколько вариантов:

  • поставьте внутрь свечу в баночке или в подсвечнике;
    • используйте LED-светильник или гирлянду на батарейках;
      • вставьте несколько маленьких фонариков разного цвета и получите оригинальный эффект.

        Если ставите свечу — сделайте несколько небольших отверстий сзади или сверху, чтобы горячий воздух выходил и пламя не гасло.

        Как сохранить тыкву дольше

        Чтобы тыква дольше сохранялась, стоит смазать срезы вазелином или маслом — это поможет замедлить высыхание. Также полезно опрыскать ее уксусным раствором (1 столовая ложка уксуса на пол-литра воды), который уничтожает бактерии. Хранить тыкву лучше всего в прохладном месте или на балконе, подальше от прямых солнечных лучей. Если же она начала подсыхать, достаточно обернуть ее во влажное полотенце на ночь — и тыква частично восстановит упругость.

        Дополнение

        Из оставшейся тыквенной мякоти можно приготовить:

        • крем-суп со сливками;
          • тыквенные оладьи;
            • печенье или пирог;
              • латте с тыквенным пюре.

                А семечки — подсушите в духовке, посолите и получится вкусный хрустящий снек.

                5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника27.10.25, 18:54 • 64966 просмотров

                Алена Уткина

                Лайфхаки