Как вырезать тыкву на Хэллоуин: все секреты, чтобы получилось идеально

Хэллоуин без тыквы — не Хэллоуин! Именно светильник Джек создает жуткую и одновременно праздничную атмосферу. УНН расскажет, как самостоятельно превратить обычную тыкву в настоящее произведение искусства.

Выбор и подготовка тыквы

Удобнее всего брать среднюю или крупную тыкву с гладкой, твердой кожурой — на ней легко рисовать и вырезать. Перед покупкой постучите по ней: если звук глухой — тыква спелая и будет легко резаться. Кожура должна быть без вмятин и пятен.

Обязательно помойте тыкву с мылом и обсушите полотенцем — это поможет уменьшить риск появления плесени после вырезания.

Вырезаем верхушку или дно

Самый популярный вариант — срезать "крышку" вокруг хвостика. Делать это стоит под углом, чтобы крышка не проваливалась внутрь.

Если планируете ставить свечу внутрь, можно срезать дно — тогда тыква будет устойчивее, а вставить свечу станет легче. Перед вырезанием отметьте линию маркером – разрез будет ровнее и аккуратнее.

Вычищаем середину

С помощью большой ложки или ложки для мороженого удалите все семена и волокна. Стенки оставьте толщиной примерно 2 см — так свет будет виден, но тыква не разрушится.

Рисуем будущее лицо

Нарисуйте контуры глаз, носа и рта обычным маркером или фломастером. Для вдохновения воспользуйтесь этими трафаретами или создайте собственный дизайн.

Чтобы тыква выглядела "живее", сделайте черты лица асимметричными.

Вырезаем

Лучше пользуйтесь тонким острым ножом или специальным набором для резьбы по тыкве. Начинайте с мелких деталей, затем переходите к крупным. Двигайтесь от центра к краям, чтобы не повредить рисунок. Если кусок, который вы вырезали, застрял — легонько нажмите или покрутите, а не тяните силой, чтобы не испортить разрез.

Для достижения ровных линий удобно пользоваться ножом с пилкой или канцелярским лезвием.

Добавляем свет

Здесь есть несколько вариантов:

поставьте внутрь свечу в баночке или в подсвечнике;

используйте LED-светильник или гирлянду на батарейках;

вставьте несколько маленьких фонариков разного цвета и получите оригинальный эффект.

Если ставите свечу — сделайте несколько небольших отверстий сзади или сверху, чтобы горячий воздух выходил и пламя не гасло.

Как сохранить тыкву дольше

Чтобы тыква дольше сохранялась, стоит смазать срезы вазелином или маслом — это поможет замедлить высыхание. Также полезно опрыскать ее уксусным раствором (1 столовая ложка уксуса на пол-литра воды), который уничтожает бактерии. Хранить тыкву лучше всего в прохладном месте или на балконе, подальше от прямых солнечных лучей. Если же она начала подсыхать, достаточно обернуть ее во влажное полотенце на ночь — и тыква частично восстановит упругость.

Дополнение

Из оставшейся тыквенной мякоти можно приготовить:

крем-суп со сливками;

тыквенные оладьи;

печенье или пирог;

латте с тыквенным пюре.

А семечки — подсушите в духовке, посолите и получится вкусный хрустящий снек.

