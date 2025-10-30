В Украине потеплеет: какой будет погода 30 октября
Киев • УНН
30 октября на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Лишь на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь.
В четверг, 30 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине атмосферное давление будет расти и погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления, лишь на крайнем западе страны днем атмосферный фронт обусловит небольшой дождь.
Ветер преимущественно южный, и будет двигаться со скоростью 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, в большинстве областей страны днем 11-16°, на юге до 18°; в Карпатах днем столбики термометров будут достигать 4-9° тепла
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 13-15°.
Как вырезать тыкву на Хэллоуин: все секреты, чтобы получилось идеально28.10.25, 19:13 • 2416 просмотров