Октябрь прощается: последние теплые дни с дождями на севере и порывистым ветром
Киев • УНН
31 октября в Украине ожидается смешанная осенняя погода: дожди пройдут преимущественно на севере и северо-востоке, тогда как на большей части страны - без осадков. Дневная температура будет колебаться от +9 до +19° в зависимости от региона, ветер западный, порывистый, местами с порывами до 15-18 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в областях
Теплее всего останется на юге - +15 +19°, тогда как на севере температура несколько снизится до +9 +13°. В центральных и восточных регионах столбики термометров покажут +11 +15°. Несмотря на дожди на севере, осеннее солнце еще иногда будет проглядывать сквозь облака.
Погода в столице
Киевлян ждет небольшой дождь, порывистый западный ветер и дневная температура +10 +11°, немного ниже, чем в предыдущие дни. В целом в ближайшие дни в Украине сохранится умеренно теплая осенняя погода без ночных морозов, с комфортными дневными температурами около +10 +14°, на юге - на пару градусов теплее.
Дополнительно
30 октября на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Лишь на крайнем западе страны днем возможен небольшой дождь.