В Україні прискорять аудит “сплячих” ліцензій на корисні копалини та нафтогазоносні надра

Прем’єрка Юлія Свириденко доручила прискорити аудит "сплячих" ліцензій на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні, передає УНН.

Зустрілася з очільником Фонду державного майна України Дмитром Наталухою та т.в.о. голови Державної служби геології та надр Леонідом Музикусом. Голова ФДМУ доповів про стан продажу санкційних активів та виконання графіку їхнього продажу, затвердженого Кабінетом міністрів. Вони охоплюють 26 обʼєктів по всій державі - написала Свириденко.

За її словами, уряд надає повне сприяння, щоб перші санкційні активи були якнайшвидше виставлені на торги. Відповідно до графіку, першими будуть виставлені на продаж торговий центр "Оушен Плаза" (ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь"), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", готель у Буковелі ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Тимчасовий очільник Держгеонадр доповів про перевірки "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Уряд очікує на перші результати. Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало - ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку. Доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні - додала Свириденко.

Нагадаємо

Кабінет міністрів розпочав перевірку "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра - за 29 ліцензіями на стратегічні копалини й 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочато або порушено програми робіт.