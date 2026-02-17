$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 7048 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 14355 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 17049 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 18159 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 19909 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24869 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34330 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45561 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53798 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39408 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
В Україні прискорять аудит “сплячих” ліцензій на корисні копалини та нафтогазоносні надра

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Юлія Свириденко доручила прискорити аудит "сплячих" ліцензій на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. У березні очікуються системні рішення у сфері надрокористування, а перші санкційні активи виставлять на торги.

В Україні прискорять аудит “сплячих” ліцензій на корисні копалини та нафтогазоносні надра

Прем’єрка Юлія Свириденко доручила прискорити аудит "сплячих" ліцензій на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні, передає УНН

Зустрілася з очільником Фонду державного майна України Дмитром Наталухою та т.в.о. голови Державної служби геології та надр Леонідом Музикусом. Голова ФДМУ доповів про стан продажу санкційних активів та виконання графіку їхнього продажу, затвердженого Кабінетом міністрів. Вони охоплюють 26 обʼєктів по всій державі 

- написала Свириденко. 

За її словами, уряд надає повне сприяння, щоб перші санкційні активи були якнайшвидше виставлені на торги. Відповідно до графіку, першими будуть виставлені на продаж торговий центр "Оушен Плаза" (ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь"), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", готель у Буковелі ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Тимчасовий очільник Держгеонадр доповів про перевірки "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Уряд очікує на перші результати. Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало - ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку. Доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні 

- додала Свириденко. 

Нагадаємо 

Кабінет міністрів розпочав перевірку "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра - за 29 ліцензіями на стратегічні копалини й 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочато або порушено програми робіт.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Нерухомість
Санкції
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Укргазвидобування
Україна