В Украине ускорят аудит "спящих" лицензий на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра

Эксклюзив
14:26 • 6578 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 13918 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 16664 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 17777 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 19602 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24717 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34209 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45449 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53675 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39373 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзивы
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 23986 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 12024 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 11654 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 14974 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 9110 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 24222 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 41289 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 50542 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 71190 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 75363 просмотра
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 15154 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 11823 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 25725 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 23385 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 26624 просмотра
В Украине ускорят аудит "спящих" лицензий на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Юлия Свириденко поручила ускорить аудит "спящих" лицензий на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра. В марте ожидаются системные решения в сфере недропользования, а первые санкционные активы выставят на торги.

В Украине ускорят аудит "спящих" лицензий на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила ускорить аудит "спящих" лицензий на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра и выйти на системные решения в сфере недропользования в марте, передает УНН

Встретилась с главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Наталухой и врио главы Государственной службы геологии и недр Леонидом Музыкусом. Глава ФГИУ доложил о состоянии продажи санкционных активов и выполнении графика их продажи, утвержденного Кабинетом министров. Они охватывают 26 объектов по всей стране 

- написала Свириденко. 

По ее словам, правительство оказывает полное содействие, чтобы первые санкционные активы были как можно быстрее выставлены на торги. Согласно графику, первыми будут выставлены на продажу торговый центр "Оушен Плаза" (ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь"), ООО "Николаевский глиноземный завод", отель в Буковеле ООО "АМСТЕЛ-СКИ", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Временный глава Госгеонедр доложил о проверках "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра. Правительство ожидает первых результатов. Если месторождение до начала полномасштабного вторжения простаивало - лицензии будут аннулированы. Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику. Поручила ускорить аудит лицензий и выйти на системные решения в сфере недропользования в марте 

- добавила Свириденко. 

Напомним 

Кабинет министров начал проверку "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра - по 29 лицензиям на стратегические ископаемые и 10 на нефтегазоносные недра добыча не начата или нарушены программы работ.

Павел Башинский

Недвижимость
Санкции
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Укргаздобыча
Украина