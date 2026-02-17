В Украине ускорят аудит "спящих" лицензий на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила ускорить аудит "спящих" лицензий на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра и выйти на системные решения в сфере недропользования в марте, передает УНН.

Встретилась с главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Наталухой и врио главы Государственной службы геологии и недр Леонидом Музыкусом. Глава ФГИУ доложил о состоянии продажи санкционных активов и выполнении графика их продажи, утвержденного Кабинетом министров. Они охватывают 26 объектов по всей стране - написала Свириденко.

По ее словам, правительство оказывает полное содействие, чтобы первые санкционные активы были как можно быстрее выставлены на торги. Согласно графику, первыми будут выставлены на продажу торговый центр "Оушен Плаза" (ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь"), ООО "Николаевский глиноземный завод", отель в Буковеле ООО "АМСТЕЛ-СКИ", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Временный глава Госгеонедр доложил о проверках "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра. Правительство ожидает первых результатов. Если месторождение до начала полномасштабного вторжения простаивало - лицензии будут аннулированы. Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику. Поручила ускорить аудит лицензий и выйти на системные решения в сфере недропользования в марте - добавила Свириденко.

Напомним

Кабинет министров начал проверку "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра - по 29 лицензиям на стратегические ископаемые и 10 на нефтегазоносные недра добыча не начата или нарушены программы работ.