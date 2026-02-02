В Україні розпочалась перевірка “сплячих” спецдозволів на корисні копалини та нафтогазоносні надра: перші деталі

$42.810.04
51.020.22
ukenru
19:26 • 1140 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 7014 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 7468 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 6392 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 8358 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 15440 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 22997 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 37412 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60089 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 75277 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 30814 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 51372 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 20412 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 17603 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 14415 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 7018 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 6872 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 15440 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 51414 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 30828 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 1622 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 4602 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 5244 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 6652 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 7434 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Instagram

В Україні розпочалась перевірка “сплячих” спецдозволів на корисні копалини та нафтогазоносні надра: перші деталі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Уряд розпочав перевірку 29 ліцензій на стратегічні копалини та 10 на нафтогазоносні надра, де видобуток не розпочато або порушено програми робіт. Також ініційовано додаткові обмеження щодо Дмитра Фірташа, що дозволить анулювати три спецдозволи.

В Україні розпочалась перевірка “сплячих” спецдозволів на корисні копалини та нафтогазоносні надра: перші деталі

Кабінет міністрів розпочав перевірку "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра - за 29 ліцензіями на стратегічні копалини й 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочато або порушено програми робіт. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд послідовно посилює та впорядковує управління у сфері надрокористування. Україна рухається до формування сучасної екосистеми видобутку, переробки, створення продукції з доданою вартістю у сфері критичних мінералів. Ми маємо що запропонувати країнам-партнерам і повинні ефективно розпоряджатися нашими надрами 

- написала Свириденко. 

За її словами, уряд проводить перевірку "сплячих" та проблемних спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра.

Мінекономіки та Держгеонадра проаналізували чинні ліцензії. За 29 ліцензіями, виданими на стратегічні копалини, і 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочатий або суттєво порушується програма робіт. Половина з них видана понад 10 років тому. Щодо них будуть ухвалені відповідні рішення 

- зазначила прем’єр. 

Також вона додала, що Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією та ініціює додаткові обмеження щодо Дмитра Фірташа.

Це створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях. У випадку Малишевського родовища (ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат") санкції також застосовуються до ТОВ "Тиберіус Плюс", яке було задіяне в спробі вивести спецдозвіл з-під санкцій. Стратегічні активи надалі будуть передані через прозорі аукціони новим інвесторам. Українські надра мають працювати ефективно в руках порядного бізнесу на економіку України, її безпеку та для інтеграції нашої країни в ланцюги постачання наших стратегічних країн-партнерів 

- резюмувала Свириденко. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, які  синхронізуються з Великою Британією, а також продовжив санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Кабінет Міністрів України
Житомирська область
Юлія Свириденко
Дніпропетровська область
Велика Британія
Володимир Зеленський