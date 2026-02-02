В Україні розпочалась перевірка “сплячих” спецдозволів на корисні копалини та нафтогазоносні надра: перші деталі

Кабінет міністрів розпочав перевірку "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра - за 29 ліцензіями на стратегічні копалини й 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочато або порушено програми робіт. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд послідовно посилює та впорядковує управління у сфері надрокористування. Україна рухається до формування сучасної екосистеми видобутку, переробки, створення продукції з доданою вартістю у сфері критичних мінералів. Ми маємо що запропонувати країнам-партнерам і повинні ефективно розпоряджатися нашими надрами

За її словами, уряд проводить перевірку "сплячих" та проблемних спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра.

Мінекономіки та Держгеонадра проаналізували чинні ліцензії. За 29 ліцензіями, виданими на стратегічні копалини, і 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочатий або суттєво порушується програма робіт. Половина з них видана понад 10 років тому. Щодо них будуть ухвалені відповідні рішення

Також вона додала, що Україна синхронізує санкційну політику з Великою Британією та ініціює додаткові обмеження щодо Дмитра Фірташа.

Це створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях. У випадку Малишевського родовища (ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат") санкції також застосовуються до ТОВ "Тиберіус Плюс", яке було задіяне в спробі вивести спецдозвіл з-під санкцій. Стратегічні активи надалі будуть передані через прозорі аукціони новим інвесторам. Українські надра мають працювати ефективно в руках порядного бізнесу на економіку України, її безпеку та для інтеграції нашої країни в ланцюги постачання наших стратегічних країн-партнерів