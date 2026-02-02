$42.810.04
В Украине началась проверка "спящих" спецразрешений на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра: первые детали

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Правительство начало проверку 29 лицензий на стратегические ископаемые и 10 на нефтегазоносные недра, где добыча не начата или нарушены программы работ. Также инициированы дополнительные ограничения в отношении Дмитрия Фирташа, что позволит аннулировать три спецразрешения.

В Украине началась проверка "спящих" спецразрешений на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра: первые детали

Кабинет министров начал проверку «спящих» спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра – по 29 лицензиям на стратегические ископаемые и 10 на нефтегазоносные недра добыча не начата или нарушены программы работ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство последовательно усиливает и упорядочивает управление в сфере недропользования. Украина движется к формированию современной экосистемы добычи, переработки, создания продукции с добавленной стоимостью в сфере критических минералов. Мы имеем что предложить странам-партнерам и должны эффективно распоряжаться нашими недрами 

- написала Свириденко. 

По ее словам, правительство проводит проверку «спящих» и проблемных спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра.

Минэкономики и Госгеонедра проанализировали действующие лицензии. По 29 лицензиям, выданным на стратегические ископаемые, и 10 на нефтегазоносные недра добыча не начата или существенно нарушается программа работ. Половина из них выдана более 10 лет назад. По ним будут приняты соответствующие решения 

- отметила премьер. 

Также она добавила, что Украина синхронизирует санкционную политику с Великобританией и инициирует дополнительные ограничения в отношении Дмитрия Фирташа.

Это создает правовые основания для аннулирования трех спецразрешений в Житомирской и Днепропетровской областях. В случае Малышевского месторождения (ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат") санкции также применяются к ООО "Тибериус Плюс", которое было задействовано в попытке вывести спецразрешение из-под санкций. Стратегические активы в дальнейшем будут переданы через прозрачные аукционы новым инвесторам. Украинские недра должны работать эффективно в руках порядочного бизнеса на экономику Украины, ее безопасность и для интеграции нашей страны в цепи поставок наших стратегических стран-партнеров 

- резюмировала Свириденко. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, которые синхронизируются с Великобританией, а также продлил санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Кабинет Министров Украины
Житомирская область
Юлия Свириденко
Днепропетровская область
Великобритания
Владимир Зеленский