В Украине началась проверка "спящих" спецразрешений на полезные ископаемые и нефтегазоносные недра: первые детали

Кабинет министров начал проверку «спящих» спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра – по 29 лицензиям на стратегические ископаемые и 10 на нефтегазоносные недра добыча не начата или нарушены программы работ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство последовательно усиливает и упорядочивает управление в сфере недропользования. Украина движется к формированию современной экосистемы добычи, переработки, создания продукции с добавленной стоимостью в сфере критических минералов. Мы имеем что предложить странам-партнерам и должны эффективно распоряжаться нашими недрами

По ее словам, правительство проводит проверку «спящих» и проблемных спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра.

Минэкономики и Госгеонедра проанализировали действующие лицензии. По 29 лицензиям, выданным на стратегические ископаемые, и 10 на нефтегазоносные недра добыча не начата или существенно нарушается программа работ. Половина из них выдана более 10 лет назад. По ним будут приняты соответствующие решения

Также она добавила, что Украина синхронизирует санкционную политику с Великобританией и инициирует дополнительные ограничения в отношении Дмитрия Фирташа.

Это создает правовые основания для аннулирования трех спецразрешений в Житомирской и Днепропетровской областях. В случае Малышевского месторождения (ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат") санкции также применяются к ООО "Тибериус Плюс", которое было задействовано в попытке вывести спецразрешение из-под санкций. Стратегические активы в дальнейшем будут переданы через прозрачные аукционы новым инвесторам. Украинские недра должны работать эффективно в руках порядочного бизнеса на экономику Украины, ее безопасность и для интеграции нашей страны в цепи поставок наших стратегических стран-партнеров