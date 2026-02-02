Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, які синхронізуються з Великою Британією, а також продовжив санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Зеленський, сьогодні він підписав нові санкційні рішення, які синхронізуються з Великою Британією, а також підписав указ про продовження санкцій, у яких спливав термін.

Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії. Усі субʼєкти, які повʼязані з росією та її структурами, заслуговують на блокування. Друге: також продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії наклав санкції на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та його дружину, а також фінансиста Дениса Горбуненка. Санкції передбачають заборону на в’їзд до країни та заморозку активів.