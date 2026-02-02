$42.810.04
51.020.22
ukenru
19:26 • 530 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 5680 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 6410 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 5644 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 7740 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 15024 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 22704 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 37036 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 59919 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 75191 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 30277 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 50111 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 20092 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 17282 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 14104 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 5682 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 6242 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 15024 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 50230 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 30325 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 1186 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 4274 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 4900 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 6336 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 7126 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Instagram

Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, синхронізовані з Великою Британією. Продовжено санкції проти Дмитра Фірташа та його оточення, а також Тараса Козака.

Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, які  синхронізуються з Великою Британією, а також продовжив санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та соратника Віктора Медведчука - Тараса Козака. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН

Деталі 

Як повідомив Зеленський, сьогодні він підписав нові санкційні рішення, які синхронізуються з Великою Британією, а також підписав указ про продовження санкцій, у яких спливав термін.

Перше: продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії. Усі субʼєкти, які повʼязані з росією та її структурами, заслуговують на блокування. Друге: також продовжуємо санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній. Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту 

- зазначив Зеленський. 

Нагадаємо 

Уряд Великої Британії наклав санкції на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та його дружину, а також фінансиста Дениса Горбуненка. Санкції передбачають заборону на в’їзд до країни та заморозку активів.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна