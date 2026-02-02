Украина продлила санкции против Фирташа и Козака

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, которые синхронизируются с Великобританией, а также продлил санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Зеленский, сегодня он подписал новые санкционные решения, которые синхронизируются с Великобританией, а также подписал указ о продлении санкций, срок которых истекал.

Первое: продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяем санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании. Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки. Второе: также продолжаем санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний. Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии эти лица выбрали для себя Россию, а значит, войну. Будем и впредь противодействовать каждому такому субъекту - отметил Зеленский.

Напомним

Правительство Великобритании наложило санкции на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жену, а также финансиста Дениса Горбуненко. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку активов.