В серпні українці придбали близько 6,8 тисяч легкових авто: лідируючі позиції зберігає Toyota

В останній місяць літа 2025 року українці придбали близько 6,8 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року, пише УНН з посиланням на УкрАвтопром.

Деталі

Але рік тому на ринку панував шалений попит викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку при купівлі авто.

Відносно липня 2025 року попит на нові автомобілі зріс на 5%. Першість на ринку продовжує утримувати японська марка Toyota, в потилицю якій дихає BYD.

До ТОП-10 серпня потрапили:

TOYOTA - 999 од.;

BYD - 860 од.;

RENAULT - 529 од.;

VOLKSWAGEN - 527 од.;

SKODA - 407 од.;

HYUNDAI - 393 од.;

BMW - 337 од.;

HONDA - 328 од.;

SUZUKI - 231 од.;

AUDI - 225 од..

Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster (486 одиниць). Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тисяч нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.

Доповнення

У липні глобальні продажі електромобілів зросли лише на 21%, що є найнижчим показником з січня. Причиною стало уповільнення темпів зростання ринку Китаю, тоді як Європа та інші регіони показали значний приріст.

В липні 2024 року український ринок нових легковиків очолив RENAULT Duster з 491 проданим авто. Всі десять найпопулярніших моделей були кросоверами, формуючи 36% ринку.