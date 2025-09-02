В серпні українці придбали близько 6,8 тисяч легкових авто: лідируючі позиції зберігає Toyota

$41.320.06
Ексклюзив
07:02 • 1398 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 9576 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 9922 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 27188 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 40157 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 54136 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 47444 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 191216 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 107997 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 200877 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 2226 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 82981 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 27191 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 40446 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 169963 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 297831 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 316912 перегляди
В серпні українці придбали близько 6,8 тисяч легкових авто: лідируючі позиції зберігає Toyota

Київ • УНН

 • 242 перегляди

У серпні 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових легкових авто, що на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. Toyota утримує лідерство, а Renault Duster став бестселером місяця.

В серпні українці придбали близько 6,8 тисяч легкових авто: лідируючі позиції зберігає Toyota

В останній місяць літа 2025 року українці придбали близько 6,8 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року, пише УНН з посиланням на УкрАвтопром.

Деталі

Але рік тому на ринку панував шалений попит викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку при купівлі авто.

Відносно липня 2025 року попит на нові автомобілі зріс на 5%. Першість на ринку продовжує утримувати японська марка Toyota, в потилицю якій дихає BYD.

До ТОП-10 серпня потрапили:

  • TOYOTA - 999 од.;
    • BYD - 860 од.;
      • RENAULT - 529 од.;
        • VOLKSWAGEN - 527 од.;
          • SKODA - 407 од.;
            • HYUNDAI - 393 од.;
              • BMW - 337 од.;
                • HONDA - 328 од.;
                  • SUZUKI - 231 од.;
                    • AUDI - 225 од..

                      Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster (486 одиниць). Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тисяч нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.

                      Доповнення

                      У липні глобальні продажі електромобілів зросли лише на 21%, що є найнижчим показником з січня. Причиною стало уповільнення темпів зростання ринку Китаю, тоді як Європа та інші регіони показали значний приріст.

                      В липні 2024 року український ринок нових легковиків очолив RENAULT Duster з 491 проданим авто. Всі десять найпопулярніших моделей були кросоверами, формуючи 36% ринку.

                      Павло Зінченко

