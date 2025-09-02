В серпні українці придбали близько 6,8 тисяч легкових авто: лідируючі позиції зберігає Toyota
Київ • УНН
У серпні 2025 року українці придбали 6,8 тис. нових легкових авто, що на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. Toyota утримує лідерство, а Renault Duster став бестселером місяця.
В останній місяць літа 2025 року українці придбали близько 6,8 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року, пише УНН з посиланням на УкрАвтопром.
Деталі
Але рік тому на ринку панував шалений попит викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку при купівлі авто.
Відносно липня 2025 року попит на нові автомобілі зріс на 5%. Першість на ринку продовжує утримувати японська марка Toyota, в потилицю якій дихає BYD.
До ТОП-10 серпня потрапили:
- TOYOTA - 999 од.;
- BYD - 860 од.;
- RENAULT - 529 од.;
- VOLKSWAGEN - 527 од.;
- SKODA - 407 од.;
- HYUNDAI - 393 од.;
- BMW - 337 од.;
- HONDA - 328 од.;
- SUZUKI - 231 од.;
- AUDI - 225 од..
Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster (486 одиниць). Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тисяч нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.
Доповнення
У липні глобальні продажі електромобілів зросли лише на 21%, що є найнижчим показником з січня. Причиною стало уповільнення темпів зростання ринку Китаю, тоді як Європа та інші регіони показали значний приріст.
В липні 2024 року український ринок нових легковиків очолив RENAULT Duster з 491 проданим авто. Всі десять найпопулярніших моделей були кросоверами, формуючи 36% ринку.