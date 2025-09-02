В августе украинцы приобрели около 6,8 тысячи легковых авто: лидирующие позиции сохраняет Toyota

В последний месяц лета 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в августе 2024 года, пишет УНН со ссылкой на УкрАвтопром.

Детали

Но год назад на рынке царил бешеный спрос, вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто.

Относительно июля 2025 года спрос на новые автомобили вырос на 5%. Первенство на рынке продолжает удерживать японская марка Toyota, в затылок которой дышит BYD.

В ТОП-10 августа попали:

TOYOTA - 999 ед.;

BYD - 860 ед.;

RENAULT - 529 ед.;

VOLKSWAGEN - 527 ед.;

SKODA - 407 ед.;

HYUNDAI - 393 ед.;

BMW - 337 ед.;

HONDA - 328 ед.;

SUZUKI - 231 ед.;

AUDI - 225 ед..

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер RENAULT Duster (486 единиц). Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тысяч новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Дополнение

В июле глобальные продажи электромобилей выросли всего на 21%, что является самым низким показателем с января. Причиной стало замедление темпов роста рынка Китая, тогда как Европа и другие регионы показали значительный прирост.

В июле 2024 года украинский рынок новых легковых автомобилей возглавил RENAULT Duster с 491 проданным авто. Все десять самых популярных моделей были кроссоверами, формируя 36% рынка.