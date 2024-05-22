В Сербії шквальний вітер та грози, на півночі країни в автомобілі загинула людина
Київ • УНН
Одна людина загинула, коли дерево впало на автомобіль через сильний вітер і сильні повені, які викликали хаос по всій Сербії.
Сильний вітер, град і зливові паводки спричинили хаос по всій Сербії у вівторок, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що жінка загинула в північному місті Сомбор. Рятувальникам також довелося евакуювати кількох людей в цьому районі.
Шторми також обрушилися на Боснію і Хорватію.
У південно-західному сербському місті Нові-Пазар, де влада оголосила надзвичайний стан, раптова повінь затопила кілька районів.
Проливні дощі у поєднанні з градом і зливовими паводками були також зафіксовані в кількох інших районах, включаючи столицю країни Белград, де частина автостоянки обвалилася у воронку.
Град розміром з волоський горіх також пошкодив майно і посіви в косовському місті Хані і Елез, повідомляють місцеві ЗМІ.
Нагадаємо
Через проливні дощі, які призвели до затоплення вулиць і підвалів в деяких районах Німеччини, автомобілі плавали вулицями, а люди виявилися замкненими в своїх будинках. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Буревій у Польщі: синоптики попереджають про сильні грози з градом та шквальний вітер21.05.24, 17:22 • 30200 переглядiв